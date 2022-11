B1: Pieralisi Jesi con grande intraprendenza sul campo della capolista, Bologna si impone 3-0

In casa dell'imbattuta capolista del girone D della B1 di volley femminile, la Pieralisi Pan Jesi combatte come una leonessa e cede qualcosa solo sul finale del terzo set. Dopo un equilibrato avvio di gara (7-7), la VTB Bologna allunga (16-9) con un gioco veloce e preciso. Le jesine restano in scia (18-15), pur frenate da qualche imprecisione in attacco e al servizio. La capolista concede pochissimo e, al secondo set-ball, chiude il parziale. Nel secondo, Bologna parte meglio (10-4) sempre ben sorretta dall'attacco ma Jesi non molla e recupera (12-10) e pareggia il conto sul 13-13.

Si lotta punto a punto (17-16), la Pieralisi Pan cresce al servizio (4 gli ace) ma è meno continua in attacco (21-18). Le squadre restano gomito a gomito (22-21) ma nel finale Bologna ha il guizzo vincente. Nel terzo set, Marcelloni e compagne sono protagoniste di un avvio di grande personalità (3-7). Bologna recupera (10-10) e si torna ad un serrato testa a testa (14-14), sbloccato sul 18-16. La capolista spinge al servizio e attacca con precisione (22-17). Solo a questo punto la Pieralisi Pan perde contatto. Il tabellino del match:

VTB FCREDIL BOLOGNA - PIERALISI PAN JESI 3-0 (25-20, 25-22, 25-18)

VTB FCREDIL: Ristori Tomberli 7, Taiani n.e., Boninsegna 12, Fiore 6, Pavani 5, Campisi n.e., Cavalli (L2), Bernardeschi n.e., Laporta (L1), Dall'Olmo n.e., Neriotti 12, Tonelli n.e., Saccani 7. All. Zappaterra

PIERALIS PAN: Tarabelli n.e., Girini (L), Pirro 15, Pepa, Paolucci 7, Peretti 5, Angeloni 2, Usberti n.e., Cusma 7, Milletti 4, Marcelloni 3. All. Sabbatini