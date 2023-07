Volley femminile B1. La Pieralisi Jesi conferma Ilenia Peretti in regia

È un'estate rovente, sotto molti punti di vista: la Pieralisi Jesi è attivissima sul mercato e, conclusa l'iscrizione al prossimo campionato di B1 di volley femminile, cominciano ad arrivare le prime novità. Ed eccoci subito alla cabina di regia: al palleggio, anche per la prossima stagione, ci sarà Ilenia Peretti.

Queste le sue dichiarazioni dopo la conferma del rinnovo: "Mi sono trovata benissimo, sono cresciuta a Macerata, in un ambiente familiare e ho ritrovato gli stessi valori qui a Jesi. Quest'anno avremo una squadra anche più forte, con giocatrici di esperienza in alcuni ruoli che saranno fondamentali: credo che faremo un cammino migliore”. Il prossimo campionato non sarà semplice: "A giudicare dai movimenti di mercato che leggo su internet e sui social, penso che qualunque girone avremo sarà impegnativo, molte ragazze che conosco che facevano l'A2 sono scese in B1".

Ecco invece cosa si aspetta Ilenia Peretti a livello personale: "Vorrei togliermi altre soddisfazioni. Sto cercando un lavoro anche più vicino a Jesi, così da avere più tempo per la pallavolo: la squadra è competitiva e forte, desidero arrivare alle partite sempre più pronta".