B1. Pieralisi Jesi altalenante ma vincente in Emilia: San Damaso piegata al tie-break

La Pieralisi Pan Jesi deve ricorrere al tie-break per piegare una Tieffe Zerosystem San Damaso, sempre aggrappata al match nonostante le difficoltà di classifica. Il primo set mostra una formazione jesina non al top, a lungo in vantaggio (16-14) ma frenata dalla ricezione e dai troppi errori (21-20) che la fanno capitolare sul finale. Nei due set successivi, invece, le jesine fanno il vuoto con il servizio. Nel secondo, migliorano ricezione e attacco (16-9) e la gestione del vantaggio è semplice (21-14).

Stesso discorso per il terzo (16-8), dove arrivano 4 ace e, sebbene le percentuali di ricezione e attacco siano in calo, la Pieralisi Pan non si lascia rimontare (21-17). Nel quarto set, sono le modenesi a spingere sul servizio (5 i vincenti) e a mantenersi in testa sin dall'inizio (8-3). Le jesine faticano a tenere il ritmo delle avversarie (16-8) che dominano il parziale (21-14). Nel quinto, la Pieralisi Pan ritrova continuità e precisione.

Dopo un inizio in salita (5-3), Peretti e compagne crescono in ricezione (8-10) e difendono il vantaggio (9-12) fino alla fine, conquistando due preziosi punti. Con quattro gare ancora da disputare, la formazione marchigiana di coach Sabbatini ha 30 punti nel girone D della Serie B1 di volley femminile, cinque lunghezze in più rispetto al terzultimo posto che sancisce la retrocessione. È un buon margine ma dovrà essere difeso con le unghie e con i denti. Il tabellino del match:

TIEFFE SAN DAMASO-PIERALISI JESI 2-3 (25-22, 17-25, 19-25, 25-18, 12-15)

SAN DAMASO: Odorici 4, Venturelli 11, Credi n.e., Selmi n.e., Tesini, Bellei n.e., Baldoni 21, Pecorari 17, Guerra 3, Montorsi (L2), Raineri 1, Borelli (L1), Semprini 19. All. Andreoli

JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Spicocchi 7, Pirro 22, Pepa n.e., Paolucci 16, Peretti 8, Angeloni 12, Usberti n.e., Cusma 5, Milletti 15, Marcelloni n.e. All. Sabbatini