Volley femminile B1. Il momento magico della Pieralisi Jesi: l’entusiasmo della presidenza

Gabriele Pieralisi non nasconde il suo compiacimento, la Pieralisi Jesi è sesta in classifica nel girone D della Serie B1 di volley femminile e nel ritorno, fatta eccezione per un solo match, è andata sempre a punti, infilando due super prestazioni nelle ultime due giornate.

Queste sono le dichiarazioni piene di entusiasmo del presidente: "Non posso che esprimere la mia soddisfazione, sono contento delle ragazze. Ho rivisto il match (la vittoria di Ravenna ndr) e quello che è apparso chiaro è che la squadra è in crescita, ha grandissima motivazione. Si è visto anche dal netto risultato in casa con Trevi, contro cui non eravamo soliti fare grandi partite”.

Il numero uno del sodalizio marchigiano ha poi aggiunto: "Lo ribadisco, la squadra è in crescita, adesso abbiamo un impegno sulla carta proibitivo contro la capolista che ha perso finora solo una partita. Noi abbiamo il vantaggio del fattore casalingo, dobbiamo avere lo stesso approccio di Ravenna, è una partita in cui divertirsi e cercare di fare il nostro gioco, poi ciò che è impossibile può diventare possibile con entusiasmo e voglia di vincere”.

Infine, un avvertimento: "Possiamo dire la nostra anche in questo caso, è importante evitare l'appagamento, la squadra deve avere ancora fame di risultati da qui alla fine della stagione e tenere accesi i motori, vedremo poi dove saremo arrivati. La classifica è ancora corta e in ogni giornata, a seconda dei risultati, le posizioni possono cambiare: nessuno sta mollando, tutti vogliono fare risultato, bisogna giocare sempre al 100%".