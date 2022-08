Volley femminile B1: Martina Pirro preziosa riconferma per la Pieralisi Jesi

La rosa della Pieralisi Jesi si arricchisce di una preziosa riconferma: si chiama Martina Pirro, un punto fermo nell'attacco jesino. "Ho preso la decisione di rimanere, ho pensato a lungo cosa fare e poi, nella costruzione della squadra, ho trovato un progetto ambizioso che mi ha dato grandi stimoli”. "E' un periodo questo - prosegue la schiacciatrice maceratese - in cui inizi a sentire la voglia di ricominciare. Il gruppo sta prendendo forma tra riconferme e novità, non vedo l'ora di tornare in palestra”.

Il 24 agosto è in programma la ripresa dell'attività, questi sono gli obiettivi che si è posta per la nuova stagione: "Sono molto attenta a quello che c'è da fare, a potenziare per esempio i miei punti di forza per dare il meglio di me in ogni partita. Spero di togliermi delle belle soddisfazioni a livello di squadra e personale. Il girone? Devo ammettere che non guardo molto alle altre squadre prima di cominciare, una volta che saremo lì avremo modo di valutare le nostre avversarie: ho visto che andremo molto in Emilia, ci aspettavamo la Toscana".