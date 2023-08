Volley femminile B1. Iniziata ufficialmente la stagione 2023-2024 della Clementina 2020

La Clementina 2020 Volley inizia ufficialmente la sua stagione 2022/2024, e lo fa con il consueto raduno in palestra di staff tecnico, dirigenti e giocatrici. A fare gli onori di casa è il DS Paolo Giardinieri che, dopo il saluto iniziale, passa la parola al Presidente Mirco Talacchia: “Do il benvenuto a tutte ricordandovi che siamo tutti qui per divertirci. Se vi divertite voi ci divertiamo anche noi e i risultati vedrete che arriveranno. La società ha piena fiducia in voi perché siamo riusciti a confermare tutte le ragazze che volevamo confermare ed abbiamo ingaggiato tutte quelle che ci sarebbe piaciuto avere, quindi siete la squadra che secondo noi può riuscire a generare entusiasmo e togliersi soddisfazioni. Buon lavoro a tutti.”

A parlare è poi coach Luca Paniconi, che dopo aver presentato il suo staff composto da Anthea Sfregola, Simone Caraceni e Massimiliano Cerioni, sfodera un foglio di appunti che fa da traccia ad un discorso corposo e molto sentito. Nel silenzio di una platea attenta alle sue parole, Luca tocca diversi punti, mettendo subito in chiaro quelli che per lui sono elementi fondamentali per raggiungere insieme gli obiettivi. Si passa dai motivi della sua scelta alla metodologia di allenamento che definisce “diversa dal solito”, dalla programmazione iniziale al concetto di rispetto, l’importanza del ritmo in allenamento, cosa significa realmente essere un bel gruppo ed essere disponibili l’uno per l’altra.

Un bellissimo discorso che fa capire fin da subito di che pasta sia fatto il nuovo allenatore della Clementina 2020 Volley, e a cui fa seguito l’intervento di Paola Cesaroni che dice alle ragazze: “Avete l’occasione di essere allenate da un allenatore davvero eccezionale, sfruttate al meglio questa occasione e vi consiglio di godervi questa esperienza al meglio che potete.” Chiude infine il Presidente Talacchia riportando i saluti di Veruska Anacleti, assente giustificata, definendola anima e cuore della società, e “colei senza la quale tutto questo non esisterebbe”.