B1: Forlì si dimostra più forte, brutta sconfitta casalinga per la Clementina 2020

La Clementina 2020 non riesce a ripetere la bella prestazione di Modena e si arrende alla maggiore solidità e concretezza della squadra di Forlì. Le ragazze di coach Mucciolo lottano alla pari delle avversarie solo nel 1° set dove la ricezione ed il muro reggono alla pressione delle romagnole e nonostante i numerosi errori, riescono a prevalere nel concitato finale finito ai vantaggi. Nei set successivi la Blueline intensifica l’incisività nei servizi e l’impenetrabilità della propria difesa lasciando alle clementine solo le briciole.

La Clementina non riesce ad alzare il suo livello di gioco, con scarsa positività in attacco ed un muro che non riesce più ad arginare le azioni di attacco delle avversarie. Mucciolo prova ad alternare Fedeli e Ciccolini, e gioca la carta Sconocchini per una Gotti in difficoltà, ma Forlì procede con una costanza impressionante e trova sempre le soluzioni giuste per chiudere i punti importanti. Sempre più scoraggiate per la difficoltà a mettere a terra il pallone, grazie anche alle difese stratosferiche delle ospiti, le ragazze di Mucciolo appaiono sempre più scoraggiate e a corto di idee in grado di risollevare la situazione.

Fatta eccezione per un timido tentativo di rimonta sul finale di secondo set, negli altri è dominio forlivese, con Saveriano & co. poco incisive in battuta, molto fallose in ricezione e spesso prevedibili in attacco, consegnando così in mano alle avversarie l’intera posta, con parziali a 20, 12 e 19. Il tabellino del match:

CLEMENTINA 2020-BLEULINE FORLÌ 1-3 (26-24, 20-25, 12-25, 19-25)

CLEMENTINA 2020 VOLLEY: Pizzichini 12, Sconocchini 1, Saveriano 3, Ciccolini 5, Bovolo 13, Fedeli 4, Gotti 4, Valentini 8, Ricciotti, Villani, Falcone 1 (L1), Bastari(L2). All. Mucciolo

BLEULINE FORLÌ: Morolli C 12, Gardini 21, Tomat 7, Mauriello 17, Morolli E 1, Giunchi 9, Gregori (L), Bacchilega, Sgarzi, Bellavista, Simoncelli, Tamborrino. All. Morolli