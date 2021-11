B1: la FGL Castelfranco è più forte, Clementina 2020 esce sconfitta in maniera pesante

Brutta e sfortunata prestazione dellain terra toscana. La posta in palio era abbastanza alta, con Perugia in fuga solitaria, la battaglia per il secondo posto utile per i play-off, si è fatta sempre più agguerrita.si presentava con 14 punti all’attivo e le marchigiane sotto di 5 lunghezze, entrambe non si potevano permettere ulteriori passi falsi. Per questo la partita doveva essere abbastanza combattuta e senza esclusione di colpi. Così non è stato perché, senza punti di riferimento in attacco e troppo remissiva in difesa, facile preda dei fendenti delle attaccanti pisane. In pratica le anconetane sono riuscite a contrastare e contendere alla pari le avversarie solo nella parte iniziale del primo e del secondo set (11/12) e 13/12).

Poi il dominio in attacco e a muro delle castelfranchesi è stato il filo conduttore di tutta la partita. A difesa di Gotti & c., l’infortunio, proprio sul 14/12 del secondo parziale, della centrale Alessia Pomili, che ha costretto coach Secchi alla piena emergenza. La partita, naturalmente, è finita qui, un po’ perché Secchi in panchina non aveva una centrale di ruolo in sostituzione, un po’ perché, onestamente fermare il Castelfranco di questa sera sarebbe stato comunque difficile. Nel primo set le squadre si affrontano a viso aperto con botte e risposte. Clementina più efficace al servizio 6/9, ma Castelfranco più decisa in attacco e a muro 10/10. Le toscane accelerano, affondano i loro colpi e riescono a fermare spesso le avversarie a muro, così da prendere un consistente vantaggio, 17/13.

La difesa marchigiana non riesce a ricostruire contrattacchi efficaci ed è abbastanza facile per le pisane chiudere il set in scioltezza, 25/17. Nel secondo parziale, sul servizio di Soleti, capitan Gotti ha un ottimo momento e porta avanti le sue, 4/7. Dura poco perché le toscane sono state proprio brave in attacco e riprendono subito la guida del set, 12/11. Subito dopo, l’incidente alla sfortunata Pomili che, ricadendo da una finta di primo tempo, si procura una dolorosa distorsione alla caviglia destra ed è costretta ad uscire. Al suo posto Isabella Rossi che è una schiacciatrice e che deve adattarsi all’inedito ruolo. Il momento di emergenza costa subito 4 punti alle marchigiane, 17/12.

Secchi ferma il gioco ma ormai l’inerzia della partita è tutta dalle parti delle pisane che allungano inesorabilmente con una Zuccarelli ispirata, potenza ed esperienza la rendono praticamente imprendibile, 23/16. Le toscane lasciano un po’ di spazio a Soleti nel finale, ma un muro su Gotti mette la firma del 2 a 0 a favore della squadra di casa. Terzo set quasi scontato e molto difficile per le clementine che presentano l’inedita soluzione di Pizzichini centrale (ruolo iniziale della filottranese nelle giovanili).

Le ragazze di Moie-Castelbellino ci mettono tanta buona volontà, ma ormai anche il morale è sotto i tacchi e nulla possono contro la serata magica di una Cavino che, martella il campo marchigiano anche dai 9 metri, suoi i due ace dell’11/4. Il set segue una scia ormai ben delineata, con le giocatrici toscane che, con la testa libera, giocano veramente bene e sono padrone incontrastate del campo, 19/13. Muri, difese ed attacchi di livello superiore, che le marchigiane non riescono assolutamente a contrastare. Finisce con un attacco nientemeno che della incontenibile Covino, 25/16. Il tabellino del match:

FGL CASTELFRANCO-CLEMENTINA 2020 3-0 (25-19, 25-20, 25-16)

CASTELFRANCO: Zuccarelli, Chisari, Bertelli, Casarosa (L), Andreotti, Baggi, Vallicelli, Tesi (L), Bartalini, Bernardeschi, Focosi, Covino All. Menicucci.

CLEMENTINA 2020: Galazzo, Gotti, Spadoni, Pomili, Soleti, Rossi, Pizzichini, Valoppi (L), Zannini, Polezzi. All. Secchi