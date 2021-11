B1: esame di maturità per la Clementina 2020, domani sfida con la capolista Nottolini

Sabato sera alle ore 21, per la quinta giornata del campionato di B1, laincontrerà lapresso il PalaPiaggia di Capannori (Lucca). La squadra del presidente Gradi è attualmente imbattuta in testa alla classifica con quattro vittorie ed. Durante l’estate la società lucchese si è mossa molto bene sul mercato inserendo molti volti nuovi a partire dalle new-entry Alice Tesanovic, Valentina Varani e Martina Canovai e ai graditissimi ritorni alla Nottolini di Gemma Bianciardi, Lara Salvestrini e Diletta Mazzoni.

Nella vittoria di Jesi della sorsa settimana Coach Capponi ha schierato un sestetto apparso molto solido a muro e in difesa, insidioso al servizio ed efficace in attacco. Servirà, quindi, presentarsi in terra toscana con una bella faccia tosta e con le idee molto chiare per sperare di avere la meglio sulle quotate avversarie, quasi un’impresa. Coach Secchi ha lavorato molto in settimana con le sue ragazze, sia dal punto di vista tecnico-fisico che psicologico, per far ritornare nella squadra quella compattezza e solidità emerse nelle prime due giornate del torneo.

C'è una certa fiducia nel fatto che Gotti e compagne, proprio di fronte alla capolista, sapranno tirar fuori l’orgoglio e tutte le migliori qualità di cui sono certamente dotate, per giocare una partita che le vedrà protagoniste, misurarsi alla pari delle rivali e lottare fino all’ultima goccia di sudore e di energia.