Volley femminile B1. Cristiano Mucciolo non è più l’allenatore della Clementina 2020

Ha guidato la squadra in una delle stagioni più emozionanti della storia di Castelbellino e Moie, ha collaborato preziosamente alla crescita di tutto il settore giovanile della Clementina 2020, e lasciato un segno importante sia per la società che per i tifosi. Parliamo ovviamente di Cristiano Mucciolo, protagonista di quella che è senza dubbio per noi una bella storia, destinata purtroppo però a durare solo per l’annata appena conclusa. La società annuncia infatti che Cristiano Mucciolo non sarà alla guida della Clementina 2020 Volley per la prossima stagione.

“È stata una decisione molto difficile per me – ammette coach Mucciolo – sulla quale ho riflettuto parecchio, ma alla base ci sono motivi unicamente personali. Per me è stata una stagione che sarà difficile da replicare sotto moltissimi aspetti, tutti super positivi. Alla Clementina 2020 mi sono trovato benissimo sia come ambiente, sia per tutte le persone che fanno parte della Società, nessuna esclusa, e per i tifosi. Ringrazio davvero tutti per questa stagione che ricorderò senza dubbio come una delle migliori che ho vissuto, e un ringraziamento speciale lo rivolgo a Veruska Anacleti, capace di convincermi a venire con una sola telefonata e con la quale si è da subito instaurata una fortissima empatia”.

Da parte della società il ringraziamento sincero a Cristiano per il gran lavoro svolto sia con la serie B1 che con le Giovanili e un grande in bocca al lupo per il futuro! I dirigenti della Clementina 2020 sono intanto da subito al lavoro e, a breve, arriveranno importanti comunicazioni.