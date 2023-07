Volley femminile B1. Che colpo per la Pieralisi Jesi! La società rossoblu si assicura Sofia Moretto

Nell'organico della Pieralisi Jesi arriva un'altra gradita novità: coach Luciano Sabbatini avrà a disposizione l’opposto Sofia Moretto nella prossima stagione. Classe 1995, 181 cm di altezza, lo scorso anno era in forza alla Clai Imola e le due precedenti stagioni a Capo d'Orso Palau. Una lunga esperienza in B1 e due stagioni in A2 a Chieri. "Ho parlato con Luciano e mi è piaciuto sin da subito il progetto per la prossima stagione - ammette Sofia tramite i canali ufficiali del club rossoblu - conosco la zona, ho giocato a Castelbellino quattro anni fa, così ho conosciuto il mio fidanzato: qui si vive bene, c'è un bell'ambiente e sono felice di essere qua”.

Nel frattempo è stato pubblicato il nuovo girone della Pieralisi: ”Ne ho ancora un'idea vaga, conosco alcune squadre, Nottolini, Casal de' Pazzi e Castelfranco oltre Castelbellino ovviamente, il livello delle ultime stagioni si è alzato: l'anno scorso era impressionante. Quando sono stata a Palau non c'era un livello del genere". "Sono contenta - continua le neo schiacciatrice - perché sarà un girone molto competitivo, il livello alto è uno stimolo a far bene, c'è sempre voglia di dimostrare di tenere il passo. A livello personale, non sono più una ragazzina ma voglio sempre migliorarmi: nuovo allenatore, nuove compagne di squadra, nuovi stimoli sono gli ingredienti migliori. L'obiettivo è fare il meglio che si può e portare un pizzico di esperienza al gruppo".