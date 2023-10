B1. La Clementina 2020 non passa in Toscana: Castelfranco sbriga la pratica in un'ora

Prima di campionato in terra toscana per la Clementina 2020: le ragazze capitanate da Francesca Saveriano sono andate a giocare a Castelfranco di Sotto, comune pisano situato nel Valdarno Inferiore, per affrontare la FGL-Zuma. Buona l’accoglienza in un Palabagagli brulicante di fermento per la preparazione del primo tanto atteso evento della stagione pallavolistica 2023/24, per l’ambiziosa società toscana. Paniconi per l’esordio sceglie: Saveriano e Fedeli in diagonale, con Canuti e Grilli centrali, Ciccolini e Dalla Rosa in banda e Sposetti libero.

Primo set. Le due squadre scendo in campo guardinghe e attente e quello che appare subito evidente è l’emozione del debutto e l’attenzione al rispetto dei dettami dei propri allenatori. Immediata la ricerca, da parte di entrambe le formazioni, dell’intesa tra i reparti e della precisione nei fondamentali. Locali subito avanti, ma con le anconetane che seguono molto da vicino 6/5, 13/12. Le pisane appaino più potenti in attacco, soprattutto con l’opposta Renieri, ma le clementine, forti di una attenta difesa, impattano a quota 15 con un muro di Ciccolini. Castelfranco accelera ed ottiene un parziale micidiale di 7 a 1 che spacca il set e lo indirizza indiscutibilmente, 22/16. Cambio immediato della diagonale per Paniconi, dentro Paparelli e Stafoggia per Saveriano e Fedeli, ma ormai il parziale è indirizzato a favore delle pisane che chiudono senza particolari problemi, 25/20.

Secondo set. Partenza lanciata per la Fgl-Zuma all’inizio del secondo parziale con un 9 a 2 che costringe Paniconi a due time-out ravvicinati. Il cammino delle toscane sembra inarrestabile e il tecnico marchigiano cerca in panchina le soluzioni per tentare di invertire la tendenza, 16/6. Squadra completa in ogni reparto ed in ogni fondamentale, difficile da contrastare, quella toscana, ma il dimesso gioco della formazione anconetana facilita oltremodo il compito delle locali, 21/13. Dentro anche la giovanissima Usberti che mette a segno i suoi primi due punti della stagione in un timido recupero, 22/16. Finisce così un set che le marchigiane, dopo un brutto inizio, hanno letteralmente lasciato alle avversarie, giocando in modo poco convinto e a volte rinunciatario, 25/17.

Terzo set. Primo vantaggio di una ritrovata Clementina all’inizio del terzo parziale con una fast di Canuti, 4/5. Basta poco, però, alle pisane per riprendere il comando delle operazioni con quattro attacchi che le nostre non riescono a contrastare e con una Zuccarelli che sembra incontenibile, 10/8. Le clementine, però, adesso non mollano e continuano a combattere seguendo le locali da molto vicino senza farsi sopraffare 16/15, con un bel muro di Fedeli. Il set non sembra ancora volersi sbloccare, ma dopo il 19/18, quattro azioni molto lunghe e combattute si concludono tutte a favore delle locali che mostrano più cattiveria e convinzione in attacco, 23/18. Il finale è così scritto, con l’opposta Renieri che chiude la contesa con due ottimi attacchi, 25/20. Così coach Paniconi a fine gara: “Diciamo che mi aspettavo qualcosa di più dalle mie. Non abbiamo fatto la nostra migliore partita. A cominciare dal servizio poco incisivo, sappiamo battere molto meglio e con una squadra come questa, molto forte in attacco, è fondamentale servire bene. La costruzione del nostro gioco non è stata perfetta e ciò ha permesso alle nostre avversarie di impostare bene il muro, difendere e contrattaccare con continuità. Certamente non sono soddisfatto del calo di tensione e concentrazione avuto nel secondo set al seguito di una bruttissima partenza”. Il tabellino del match:

FGL ZUMA CASTELFRANCO – CLEMENTINA 2020 3-0 (25-20, 25-17, 25-20)

FGL- ZUMA CASTELFRANCO: Zuccarelli 12, Tesanovic 8, Renieri 11, Chisari 10, Fava 9, Ferraro 5, Vecerina 2, Tosi, Giannoni, Viola, Boldrini, Colzi, Focosi, Tesi (L). All. Bracci

CLEMENTINA 2020 VOLLEY: Dalla Rosa 7, Ciccolini 7, Stafoggia 6, Usberti 2, Fedeli 4, Canuti 8, Grilli 6, Saveriano 2, Pizzichini 1, Boari, Paparelli, Sposetti (L1), Bastari (L2). All. Paniconi