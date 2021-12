B1: Clementina 2020 resiste due set, ma poi si arrende allo United Pomezia

Nell’estrema emergenza, con Zannini che di “mestiere” fa il libero, schierata in posto 4 e Pizzichini, schiacciatrice di ruolo a fare la centrale, letirano fuori le unghie e sfoderano una prestazione “tignosa” contro, che nei due set centrali mette letteralmente paura alle avversarie, con la possibilità di aggiudicarseli entrambi. Nel primo e nel quarto set, invece, la maggiore organizzazione in difesa e la maggior potenza in attacco delle romane, specialmente con l’opposta Frasca, mettono inevitabilmente in difficoltà le ragazze di coach Secchi., le locali accelerano sul servizio di Frasca e ottengono il primo break della partita, 8-5.

Le marchigiane combattono su ogni pallone e riescono per un po’ a rimanere in scia con Soleti e Gotti, 12-11. Le pometine sono attente in difesa, micidiali in contrattacco e non regalano più nulla alle ospiti, costringendo Secchi al secondo stop, 19-15. Il rush finale delle laziali è, però, micidiale e non consente repliche alle esine che sono costrette ad arrendersi, 6 a 0 e 25-15. Nel secondo parziale le romane prendono subito il largo, con le marchigiane che non riescono ad impensierire la loro attenta e ordinata difesa, 7-3, 13-7. Entra Sara Zannini per una acciaccata Isabella Rossi e questa volta non per il solito giro-dietro. Questo nuovo assetto dà più stabilità e organizzazione alla fase difensiva e a quella ricettiva della Battistelli-Termoforgia e permette loro di recuperare inesorabilmente punto su punto, con una super Spadoni, fino ad arrivare incredibilmente al pareggio e poi al sorpasso, 19-20.

Adesso il set si fa intenso e stimolante, con le due squadre che combattono su ogni pallone. La Clementina 2020 acquista fiducia e grazie, anche, a due errori locali, riesce ad avere due palle per il pareggio dei set. Sfortunatamente non riesce a concretizzarle, forse incredula della situazione e permette alle laziali di rimontare dal problematico 22-24 e di imporsi per 27-25, portandosi sul 2 a 0. Solito copione nel terzo set con Pomezia avanti e la Clementina ad inseguire, 7-4. È sempre l’opposta Frasca a provocare più danni nella difesa marchigiana che non riesce proprio a contenerla, 12-8.

Soleti e Spadoni, però, lottano come leonesse e quando anche Zannini mette a referto un punto in attacco è il segnale della riscossa che porta avanti le marchigiane, 16-17, 18-20. Come nel precedente parziale Gotti & co. riescono a guadagnarsi due palle set e anche stavolta le pometine riescono ad annullarle, 24-24. Le clementine, però, non si lasciano sfuggire la seconda occasione e con Gallazzo e Soleti riescono a dimezzare il distacco, 24-26. Nella quarta frazione di gioco è partita vera, bella e combattuta, con la Clementina, più convinta dei propri mezzi, addirittura in grado di guidare il set e di mantenersi in vantaggio, 4-6, 8-10, con Soleti e Spadoni su tutti.

Le marchigiane, però, non possono permettersi di abbassare di nulla il proprio livello di gioco, mentre lo United Pomezia può contare sulla potenza e precisione della sua opposta Frasca, alla quale vengono affidate la maggior parte delle soluzioni offensive. Nella parte centrale del set le locali effettuano la loro maggiore pressione, mentre le esine a mano a mano calano di intensità e di convinzione 16-12, 19-13. Le romane accelerano ancora e non permettono più il rientro delle ospiti, chiudendo set ed incontro con un ace ed un muro, 25-15. Il tabellino del match:

UNITED VOLLEY POMEZIA – BATTISTELLI TERMOFORGIA 3-1 (25-15, 28-26, 24-26, 25-15)

United Volley Pomezia: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Fanella, Lanzi (L), Zannoni (L), Palermo, Campana, Oggioni. Al: Nulli Moroni.

Battistelli-Termoforgia: Galazzo 6, Gotti 10, Spadoni 16, Soleti 21, Pizzichini 2, Zannini 2, Rossi, Valoppi (L), Polezzi, Pomili. 1° all. Secchi, 2° all. Nortey