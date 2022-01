B1: gli allenamenti della Pieralisi Jesi stanno diventando sempre più completi

È arrivato il momento di fare il punto della situazione in casa Pieralisi Pan Jesi in questo periodo di stop forzato che, in base alle attuali direttive della Federazione, terminerà il 6 febbraio. "Per noi si è trattato di uno stop comunque necessario - dice Luciano Sabbatini - dato l'interessamento di alcune giocatrici alla positività da Covid-19. Abbiamo recuperato le atlete coinvolte e siamo riusciti a mantenere un buon ritmo di lavoro, chi ha potuto allenarsi lo ha anche alzato”.

"Man mano che concludiamo la fase di recupero delle atlete, facciamo allenamenti più completi - continua il tecnico della formazione marchigiana - c'è entusiasmo e voglia di riprendere, lo stop è stata un'occasione per riprendere lavoro fisico e quello sulla tecnica individuale, un'opportunità di crescita”.

"Già nella metodologia di allenamento che utilizziamo fa parte la gestione di questi momenti, affrontati con serenità. Il nostro approccio allo sport è incentrato sul superamento delle difficoltà e gli allenamenti privilegiano gioco e divertimento".