Weekend di fuoco per Nico Traverso: l'anconetano in pista al Malle Mutor e al Cross Country di Recanati

Weekend di fuoco per Nico Traverso, il pilota del Team anconetano CarpediemOffroad, che ha partecipato come ospite nella prima parte del weekend a 2 giorni di rally dell’evento non competitivo Malle Mutor e la domenica come agonista al Trofeo Cross Country dell’Adriatica nella prova di Recanati (MC).

Il Malle Mutor, quest’anno alla prima edizione, è un evento adventuring con un vero e proprio paddock espositivo al porto di Rimini e contraddistinto da più anelli di trasferimento fuoristrada che si sono spinti fino al confine con la Toscana. Una delle la particolarità è il primo tratto di percorso che fa godere i partecipanti di ben 7 km di bagnasciuga sulla spiaggia. Il portacolori di AnconaToday a cavallo della Fantic XEF 450 Rally messa a disposizione dalla Concessionaria Brothers Moto di Ancona ha quindi percorso più di 300 km di offroad gestiti da un impeccabile organizzazione che si è occupata anche dei ristori.

La domenica non ha poi mancato di correre al Trofeo Cross Country di Recanati dove si è messo in luce con un ottimo primo posto nella categoria MaxiEnduro Bicilindriche, davanti al suo abile compagno di squadra Andrea Fagiani. Il prossimo appuntamento per Nicola sarà l’ultima prova del Campionato Italiano Motorally & Raid TT in Sardegna.