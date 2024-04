Medaglie d'oro e record di categoria. Show dei giovani nuotatori dell'Asd Nandi Ars ai "Criteria 2024"

RICCIONE - Trionfo senza precedenti per i giovani nuotatori dell'Asd Nandi Ars di Loreto. Nove medaglie (6 ori, 2 argenti e un bronzo) e diversi record di categoria battuti. E' questo il bilancio per i giovani atleti ai Campionati Italiani Giovanili “Criteria 2024”, importante evento che è svolto nei giorni scorsi a Riccione. In totale, l'Asd Nandi Ars è arrivata 18 volte tra i primi dieci italiani nelle varie categorie, prendendo parte con nove nuotatori a 41 gare.

I risultati

Il protagonista assoluto della squadra loretana è stato il talentuoso Matteo Busilacchi, 16enne di Porto Potenza Picena. Busilacchi ha conquistato l'oro in quattro specialità: 200 dorso, 400 stile libero, 1500 stile libero e 800 stile libero, stabilendo addirittura il record italiano dei campionati con un tempo strabiliante di 7'59''21. Inoltre, ha aggiunto un argento nei 100 dorso e un bronzo nei 400 misti, entrambi accompagnati dal record regionale di categoria.

Altri nuotatori hanno lasciato il segno in questa competizione di alto livello. Filippo Mazzieri, 18enne di Morrovalle, si è distinto con due ori nei 100 e 200 dorso, un argento nei 4x100 stile libero e rispettivamente un quarto e un ottavo posto nei 50 dorso e nei 200 stile libero. Ma i successi non si fermano qui: Lucia Principi, 16enne di Potenza Picena, ha ottenuto un prestigioso quarto posto nei 200 rana e nei 4x100 misti, aggiudicandosi anche un quinto posto nei 100 rana. Emanuele Costanza, 17enne di San Benedetto del Tronto, ha sfiorato il podio con due quarti posti nei 100 e nei 200 farfalla, oltre a un ottavo posto nei 200 misti, stabilendo un nuovo record regionale Juniores nei 100 farfalla con 52''93.