Dolphins, grande successo per il torneo di flag football delle scuole Donatello

Dopo tre anni finalmente sul campo. Passata l’emergenza Covid i GLS Dolphins Ancona e la Dolphins Ancona Academy sono tornati ad ospitare al Nelson Mandela i ragazzi e le ragazze del progetto flag football nelle scuole. Mai ritorno alla normalità è stato più sentito in casa Dolphins, dove la cura del vivaio rappresenta ormai da anni la linfa vitale per la prima squadra di domani ed il reclutamento è in tutto e per tutto il fiore all’occhiello dell’intera organizzazione. Messi così alle spalle anni di norme anti covid che di fatto impedivano, seppur per una giusta causa, il regolare svolgersi delle attività sportive a scuola e sul campo, lunedì pomeriggio un torneo ha decretato i campioni di flag football delle scuole medie Donatello. Sessanta circa i ragazzi che hanno potuto giocare tre partite tra gironi e finali, suddivisi in sei squadre. Ognuna di esse ha scelto il nome di un animale acquatico e alla fine a trionfare sono stati gli Octopus “allenati” da Dillon Sherman. Alla fine gioia anche tra gli sconfitti che si sono divertiti e consolati con una merenda a base di Pane, nutella e succo di frutta, per quella che è stata un’autentica festa dello sport giovanile e del football. Sempre i ragazzi delle Donatello sabato 21 maggio sfileranno a corollario della partita tra Dolphins Ancona e Panthers Parma con la coppa dei vincitori che verrà mostrata ed esposta. Il tutto è stato reso possibile grazie all’interessamento della professoressa Roberta Evangelista e da Lorenzo Evangelisti che oltre che essere un valido giocatore di football nei Dolphins, ha speso l’anno andando ad insegnare la disciplina del flag nelle scuole Donatello, Michelangelo, Savoia Cambi-Serrani supportato dai tre americani, Collin DiGalbo, Zac Quattrone e il già citato Sherman. Iniziativa analoga si ripeterà lunedì 30 maggio di mattina, quando al torneo parteciperanno i ragazzi delle scuole superiori Cambi-Serrani di Falconara e Michelangelo di Ancona. Un sentito grazie va rivolto alla dirigenza dell’istituto Donatello, così come ai Dolphins Veterans che hanno aiutato nell’organizzazione del torneo nella persona di Marcello Ausili. (FOTO GERMANO CAPPONI) GLS Dolphins Ancona