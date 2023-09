Portuali, scatto dai blocchi perfetto: 2-1 al Villa San Martino

Due gol da vedere e rivedere, cinici sotto porta, attenti e battaglieri dietro. Ed in quel di Pesaro il primo exploit stagionale è servito: i Portuali Calcio Dorica tornano dal Comunale di Muraglia con i tre punti, bagnando l’esordio in campionato con una bella e importante vittoria ai danni del Villa San Martino. Che i Dockers fossero subito in palla lo si apprende dalle primissime battute di un film lungo 90, e oltre, minuti. Ma già nei primi 15 i ragazzi di Stefano Ceccarelli mettono le cose in chiaro. Esattamente al 14’ quando, da una punizione liftata di Mascambruni, Gioacchini è il più abile di tutti a svettare in area di rigore e a tradurre all’incrocio la rete dello 0-1. Un punteggio che non cambia per questione di centimetri, sulla spaccata di Candolfi che centra il legno, la prima di alcune occasioni non capitalizzate per andare al riposo sul doppio vantaggio.

Per vedere il raddoppio bisogna invece attendere l’inizio del secondo round. Dopo appena tre minuti, in effetti, De Marco si libera al limite dell’area di rigore e disegna con un destro magico un’altra parabola destinata al sette. Un gol che, però, non tramortisce i pesaresi pronti a rientrare grazie ad un penalty, giusto, comminato da Serpentini di Fermo. Agostinelli neutralizza il primo tentativo, poi Messina da due passi accorcia le distanze. Nel finale gli anconetani si abbassano per difendere e curare ogni singolo dettaglio. Il mister ruota i suoi, il risultato invece non cambia più: è 1-2 per i Portuali Calcio Dorica. Il primo successo è cosa fatta.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO-PORTUALI 1-2 (0- 1 p.t.)

VILLA S. MARTINO: Azzolini, Bonci, Bellucci, Paoli, Sensoli, Righi, Balleroni, Ascani (71’ Paolucci), Messina, Pantaleoni (76’ Ugolini), Tartaglia. All. Pompei

PORTUALI DORICA ANCONA: Agostinelli, Candolfi, Tonini, Rinaldi, Savini, Ragni, De Marco (90’ Giampaoletti) Lazzarini, Gioacchini (78’ Piermattei), Mascambruni (74’ Pelosi), Marzioni (67’ Pascali). All. Ceccarelli

ARBITRO: Serpentini (FM)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Di Tella (AN)

RETI: 14’ Gioacchini, 48’ De Marco, 53’ Messina su rig.