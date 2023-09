Osimo Stazione, "prima" di Coppa con successo: Portuali sconfitti 3-2

Un’Osimo Stazione in palla batte 3-2 i Portuali nella gara di andata del primo turno di Coppa Promozione, con i biancoverdi di mister Michettoni praticamente impeccabili per quasi un’ora e capaci di scappare sino al triplo vantaggio, salvo poi subire le due reti dei “Dockers”. L’avvio di gara è sprint per Bottaluscio e compagni. Nei primi minuti doppia chance con le conclusioni di Masi e Gyabaa Douglas, poi quasi gol su corner di Staffolani con la palla che attraversa tutta l’area per poi uscire dalla parte opposta. La rete del vantaggio però è nell’aria e arriva due minuti dopo, al 26′: la firma Gyabaa – su assist di Polenta – che sfrutta una leggerezza della difesa ospite. L’1-0 non ferma la spinta della Stazione: al 34’ punizione dal limite di Boccolini fuori di poco, raddoppio sfiorato al 36′ in tap-in da Pesaresi, quindi al 38′ lo stesso Pesaresi si rifà siglando il 2-0 con una bella incornata su corner del solito Staffolani, punteggio con cui le due squadre entreranno negli spogliatoi all’intervallo.

Avvio frizzante anche nella ripresa. Gol annullato ai biancoverdi per offside al secondo minuto, poco dopo bella parata di Bottaluscio su tentativo di Marzioni, quindi al 51’ l’Osimo Stazione fa tris con Camilloni, abile a finalizzare la bella iniziativa di Masi. I Portuali solo ora provano veramente a reagire ed al 54’ Gioacchini riapre il match con l’acuto che vale il 3-1. Girandola di cambi, ritmi che si abbassano, ma al 68’ sono di nuovo i dorici a segnare, stavolta con Giamapoletti. Finale concitato, Bottaluscio risponde presente all’ultimo colpo sferrato da Lazzarini e così la gara termina sul 3-2.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE – PORTUALI ANCONA 3-2 ( 2 -0 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Pizzuto, Staffolani, Strologo (65’ Marini), Rinaldi, Gyabaa Douglas (58’ D’Auria), Polenta (58’ Karalliu), Pesaresi (58’ Giri), Boccolini (81’ Gelli), Camilloni. All. Michettoni

PORTUALI ANCONA: Occhiodoro, Piermattei (65’ Candolfi), Lucesoli (51’ Sbrolla), Rinaldi, Severini, Zanetti, Polenta (65’ Pelosi), Giampaoletti, Gioacchini (80’ Lazzarini), Marzioni, Venanzi (51’ Tonini). All. Pasqualini

ARBITRO: Cocci (AP)

ASSISTENTI: Dahou (Jesi), Cerca (Jesi)

RETI: 26’ Gyabaa Douglas, 38’ Pesaresi, 51’ Camilloni, 54’ Gioacchini, 68’ Giampaoletti.