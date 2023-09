Fermignanese e Marina, reti bianche tra pochi sussulti e nessun rischio

Dopo due convincenti vittorie nella coppa di categoria, la Fermignanese e il Marina iniziano il loro cammino in campionato con un pareggio a reti bianche. Subito pericolosi gli ospiti in avvio con un colpo di testa di Piermattei; si fa trovare pronto Celato. La prima frazione scivola via senza particolari emozioni fino a cinque dal termine quando il portiere di casa si supera su un tiro a botta sicura di Rossini. L’avvio di ripresa prosegue sulla stessa falsa riga della prima frazione. I padroni di casa si fanno vedere con Bozzi che impegna su calcio di punizione Coacci, il quale poco dopo rischia di essere trafitto da Cucinella il quale di testa appoggia indietro al suo portiere fuori dai pali, sfiorando il clamoroso autogol.

Dalla parte opposta arriva la risposta di Gabrielli con un’iniziativa personale conclusa però in maniera imprecisa. Inizia la girandola dei cambi, ma il copione non cambia. La sensazione è che la partita si possa sbloccare solo da palla inattiva, ma anche in queste circostanze le difese si dimostrano attente e gli estremi difensori pressoché inoperosi, con l’eccezione costituita da un intervento di Coacci al 72’ necessario a disinnescare un pericoloso pallone finito nel cuore dell’area dopo una combinazione Filippucci-Vegliò. Con il passare dei minuti le squadre sembrano accontentarsi di un punto per non iniziare la stagione con un passo falso. Prossimo impegno casalingo per il Marina che ospiterà il Villa San Martino; trasferta ostica a Rio Salso contro il Valfoglia per la squadra di Fini.

Il Tabellino:

FERMIGNANESE-MARINA 0 -0

FERMIGNANESE: Celato, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Patarchi, Santi (65’ Filippucci), Bozzi (86’ De Santis), Cinotti, Cleri (65’ Izzo), Vegliò. All. Fini

MARINA CALCIO: Coacci, Cucinella, Maiorano, Rossetti, Testoni (80’ Droghini), Medici, Sabbatini (71’ Carloni), Gregorini, Piermattei (59’ Gabrielli), Rossini (88’ Frulla), Gagliardi. All. Giorgini

ARBITRO: Pigliacampo (PU)

ASSISTENTI: Di Tella (AN) – Sannucci (MC)