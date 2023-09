Castelfrettese e Valfoglia, l'esordio è un 2-2 ricco di emozioni

Il ritorno in Promozione dopo nove anni d’assenza coincide con un pareggio ricco di emozioni per la Castelfrettese, due volte in fuga ma sempre raggiunta. Mostra spirito di reazione il Valfoglia, in grado di risalire la corrente con ardore. Privo di tre attaccanti (gli squalificati Rocchi e Branchesi e l’infortunato Felicissimo) e dell’infortunato Simone, il tecnico biancorosso Fenucci avanza sulla fascia destra Capitani affidandogli il compito di rifornire Beta insieme a Ginesi. Agisce da interno Massimiliano Sampaolesi nel centrocampo completato da Rango e Brunori, mentre Mazzarini e Bartolini presidiano le corsie difensive con Lucchetti e Yuri Sampaolesi centrali. Sull’altra sponda Renzi, privo di Bartomioli, punta sulla vivacità di Scoccimarro e Diomede per assistere il classe 2004 Carboni. Il fulcro della mediana è Gallotti, mentre l’esperto Passeri dirige il reparto arretrato.

Senza pubblico sulle tribune del Fioretti per motivi di ordine pubblico, la Castelfrettese passa con Beta, opportunista sul rasoterra di Brunori respinto da Adebiyi. Il Valfoglia reagisce con il tentativo alto dal limite di Ricciotti. I biancorossi si rendono pericolosi con un’altra conclusione dal limite di Brunori ribattuto da Adebiyi, ma rischiano sulla girata di Carboni neutralizzata da Sollitto. La ripresa si apre col pareggio del classe 2003 Balducci, ispirato dall’apertura illuminante di Gallotti. Il nuovo vantaggio biancorosso è sciupato da Capitani, liberato dalla percussione di Massimiliano Sampaolesi rifinita da Ginesi. L’inzuccata di Mazzarini sulla pennellata di Massimiliano Sampaolesi illude la squadra di Fenucci, agguantata nel finale dalla zampata di Passeri in mischia.

Il Tabellino:

CASTELFRETTESE-VALFOGLIA 2-2 ( 1-0 p.t.)

CASTELFRETTESE: Sollitto, Mazzarini, Bartolini, Lucchetti, Y. Sampaolesi, Rango (81’ Arsendi), Capitani (79’ Grilli), Brunori (60’ Garuti), Beta, M. Sampaolesi, Ginesi. All. Fenucci

VALFOGLIA: Adebiyi, Aiudi (60’ Morbidi), Cenciarini (74’ Pagniello), Passeri, Gallotti, Fraternali, Ricciotti (79’ Fronzi), Scoccimarro, Carboni (68’ Tatò), Diomede, Balducci (77’ Cirulli). All. Renzi

ARBITRO: Crincoli (AP)

ASSISTENTI: Rinaldi (MC) – Tayeb (PU)

RETI: 24’ Beta, 53’ Balducci, 82’ Mazzarini, 86’ Passeri