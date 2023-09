Blitz dell'Osimo Stazione a Mondolfo, Pesaresi e Camilloni abbattono l'Atletico

Esordio col botto per l’Osimo Stazione che si impone sul difficile campo del MondolfoMarotta al termine di una gara giocata con determinazione e lucidità. A segno Filippo Pesaresi e Matteo Camilloni per il 2-0 finale, che porta in dote tre punti fondamentali per la squadra del patron Stefano Orlandoni. Avvio pimpante dei ferrai che con Polenta impensieriscono subito il portiere ospite. Due minuti dopo, al 6’, Camilloni raccoglie l’assist di Staffolani e colpisce la traversa, quindi tocca a Gyabaa sfiorare la porta avversaria. L’Atletico MondolfoMarotta stringe le maglie in difesa e si fa vedere dalle parti di Bottaluscio senza però impensierirlo troppo. Complice il caldo, calano un po’ i ritmi nella fase centrale del primo tempo, ma lo stallo dura poco perché i biancoverdi riprendono a spingere ed è di nuovo Gyabaa che ha fra i piedi una ghiottissima occasione, ma calcia male. Prima del duplice fischio c’è spazio per una doppia conclusione osimana neutralizzata ancora da Montesi.

Si riparte con i padroni di casa che si rendono pericolosi su calcio da fermo. La Stazione, tuttavia, c’è, gioca un buon calcio e costruisce ottime trame. Proprio da una di queste arriva il vantaggio siglato dal quasi diciottenne Filippo Pesaresi che, al 60’, è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla respinta dell’estremo difensore locale. Reagiscono i padroni di casa ed è ciò che consente all’undici guidato da mister Michettoni di sfruttare le ripartenze, sempre gestite con raziocinio senza prendersi rischi inutili. Staffolani prima e Boccolini poi obbligano la retroguardia agli straordinari per neutralizzare il raddoppio. Che comunque arriva allo scadere con Camilloni ben servito da Gyabaa.

Il Tabellino:

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA-OSIMO STAZIONE 0-2 (0-0 p.t.)

ATLETICO MONDOLFOMAROTTA: Montesi, Rossetti, Pacenti, Marconi, Gregorini, Tamburini, Tiriboco (81’ Orciani), Marinò (70’ Creatore), Gambelli, Bertarelli (70’ Tonucci), Paolini. All. Sartini

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Masi, Pizzuto, Staffolani, Strologo (81’ Ippoliti), Rinaldi, Gyabaa Douglas, Polenta (58’ Karalliou), Pesaresi (89’ Gelli), Boccolini (80’ Mazzocchini), Camilloni. All. Michettoni

ARBITRO: Tarli (AP)

ASSISTENTI: Serenellini (AN) – Giacomucci (PU)

RETI: 60′ Pesaresi, 90′ Camilloni