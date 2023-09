Le altre di Promozione: Vigor travolgente, Moie all'inglese, Barbara in bianco

La giornata inaugurale del torneo di Promozione regala subito una roboante vittoria della Vigor Castelfidardo, unica rappresentante della provincia di Ancona ad essere inserita nel Girone B. I biancazzurri incanalano subito il match nel binario giusto realizzando un rigore con Rombini e raddoppiando con Altobello, per poi legittimare la supremazia con cinque reti nel 5-2 conclusivo. Rischia il Moie Vallesina, che al “Pierucci” ospita la Pergolese la quale nel finale di prima frazione sciupa un penalty con Montanari la cui conclusione termina sulla traversa. I rossoblù nei secondi 45’ costruiscono il successo grazie al tocco sottomisura di Luca Rossetti in apertura ed alla trasformazione dagli undici metri di Carboni alla mezz’ora. Non si sblocca invece il punteggio del match di Pesaro tra Vismara e Ilario Lorenzini Barbara Monserra: confronto equilibrato con diverse occasioni costruite dalla due squadre, che non riescono però a trovare la via del gol archiviando così il debutto in campionato con un punto all’attivo.

I Tabellini:

MOIE VALLESINA- PERGOLESE 2-0 (0-0 p.t.)

MOIE VALLESINA: Anconetani, Cameruccio, Giampaoletti, Carboni (88’ Fabrizi), Balducci, Marini, Sassaroli, Mosca, Rossetti (83’ Paolucci), Giunchetti (65’ Pandolfi), Constantini (Yuri 25′ pt). All. Rossi

PERGOLESE: Michelizzi, Salsiccia, Romitoni (57’ Bucefalo), Fontana, Lattanzi (85’ Rebiscini), Savelli, Petrucci, Gaia, Fraternali (55’ Di Pietro), Palazzi (83’ Carbonari), Montanari. All. Guiducci

ARBITRO: Tavani (Jesi)

ASSISTENTI: Caporaletti (MC) – Pastori (Jesi)

RETI: 52’ Rossi, 75’ Carboni su rig.

CASETTE VERDINI – VIGOR CASTELFIDARDO 2-5 (1-3 p.t.)

CASETTE VERDINI: Giorgi, Telloni, Donnari, Cerquozzi, Ciurlanti (65’ Bordi), Tidiane (73’ Mandolesi), Lami (46’ Lattanzi), Russo, Gentilucci (46’ Gentilucci), Ulivello, Romanski (57’ Ribichini). All. Pavoni

VIGOR CASTELFIDARDO: Caprera, Gambacorta, Bruciapaglia, Mosca, Bandanera (88’ Picciafuoco), Marconi, Fermani, Ballarani, Altobello (90’ Borbotti), Terrè (73’ Arifi), Rombini (76’ Storani). All. Manisera

ARBITRO: Uncini (Jesi),

ASSISTENTI: Sorrentino (San Benedetto del Tronto), Meo (MC)

RETI: 2’ Rombini su rig., 12’ Ulivello, 45’ Altobello su rig., 45’ +3’ Terrè, 47’ Altobello, 82’ Ulivello, 83’ Arifi

VISMARA – BARBARA MONSERRA 0-0

VISMARA: Melchiorri, Capomaggi, Beninati, Harrach, Palazzi, Liera, Paduano, Letizi, Renzi, Gallo (54’ Pagnini), Ballotti (54’ Ragni). All. Ferri

ILARIO MONSERRA BARBARA MONSERRA: Palazzo, Coltorti, Carbone, Giobellina, Omenetti, Serpicelli (79’ Mastri), Morsucci, Calcina (82’ Nacciarriti), Brega, Nardone, Castignani. All. Mancini

ARBITRO: Fiermonte (MC)

ASSISTENTI: Pizzichini (MC), Pizzuti (MC)