Rinascita Marzocca: blitz a Pesaro e primi tre punti dopo quattro mesi

Il Marzocca torna a riassaporare il gusto della vittoria a distanza di quasi quattro mesi. L’ultimo acuto risaliva infatti a fine novembre, con il 3-2 sul campo del San Costanzo ultimo della classe: poi solo cinque punti, nelle seguenti tredici partite, ed uno scomodo penultimo posto in graduatoria. A Pesaro, contro il Villa San Martino, prende così sostanza la quinta affermazione della stagione, frutto di un micidiale uno-due poco prima del duplice fischio. Sufficiente a superare la resistenza dei padroni di casa, scesi sul rettangolo di gioco in formazione rimaneggiata, ed anche a regalare un sorriso al nuovo tecnico Roberto Barattini, che ha rilevato sulla panchina biancazzurra Dino Giuliani il quale conclude la sua esperienza all’Olimpia dopo sei anni.

Cinico il Marzocca nel portare a casa i tre punti, dopo che il Villa San Martino nel primo segmento di gara si era reso pericoloso in un paio di circostanze: al 39’ un chirurgico diagonale di Felicissimo sblocca il punteggio in favore degli ospiti, che in pieno recupero usufruiscono di un calcio di rigore che Paolini realizza timbrando il raddoppio. Secondo tempo in controllo per l’Olimpia, che condanna il Villa alla terza sconfitta consecutiva e si prepara così nella miglior maniera all’importantissimo scontro diretto della prossima settimana, quando al Comunale si presenterà l’Osimo Stazione che precede i biancazzurri di una sola lunghezza in classifica.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO-OLIMPIA MARZOCCA 0- 2 (0- 2 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Bonci, Balleroni, Rossi, Vagnini, Tartaglia, Prodan, Pedini (74’ Pemberton), Carsetti (85’ Giannelli), Paoli (85’ Pascucci), Piccioni (54’ Guerra). All. Cicerchia

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Pigini, Abbrugiati, Tomba, Montanari, Paolini, Arsendi (68’ Bonvini), Rossetti (80’ Pierucci), Felicissimo, Breccia. All. Barattini

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Bohorquez (MC)

RETI: 39’ Felicissimo, 46’ Paolini