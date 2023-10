Vigor, il tabù Abruzzo da sfatare: rossoblù contro L'Aquila per la terza vittoria interna consecutiva

La Vigor Senigallia prova ad infrangere il tabù Abruzzo, con l’auspicio che il nuovo cambio di provincia di appartenenza porti anche ad diverso epilogo del match. Dopo il pareggio sul campo del Notaresco e la sconfitta a Chieti, i rossoblù attendono la visita dell’Aquila, formazione ritornata in Serie D a seguito della promozione ottenuta lo scorso anno, dopo sei anni di purgatorio nei tornei dilettantistici regionali. Eliminata dalla coppa di categoria ai rigori nel debutto stagionale, nel derby col Notaresco, la squadra guidata in panchina da Massimo Epifani galleggia a metà classifica con due vittorie e due sconfitte, ma è reduce dalla squillante affermazione ottenuta in rimonta a Campobasso contro una delle big del torneo. Gara che pertanto nasconde insidie, e che in casa Vigor si configura come occasione per cancellare la battuta d’arresto a Chieti, sebbene i rossoblù non abbiano affatto demerito sotto il profilo del gioco, come conferma il portiere Alessio Sarti.

«La partita di Chieti doveva essere quella in cui dimostravamo di essere una squadra maturata rispetto all’anno scorso – commenta – capace di portare la propria idea di calcio anche in trasferta, contro un avversario ostico come il Chieti. In parte lo è stata: il risultato finale di 2 a 0, infatti, non credo rifletta gli aspetti positivi della nostra prestazione. Per tutti e due i tempi ci siamo difesi e abbiamo provato a giocare, per quanto era possibile, riuscendo a portare la partita a uno stato di equilibrio. Tuttavia la gara è stata decisa da due episodi, entrambi da calcio d’angolo, dei quali dobbiamo prenderci le nostre responsabilità».

Tanto desiderio di riscatto, ed un assetto che potrebbe variare in considerazione della probabile assenza di Denis Pesaresi (che si andrebbero a sommare a quella di D’Errico): cauto ottimismo per Alessandro Tomba, che potrebbe entrare nell’elenco dei convocati dove potrebbe regolarmente figurare il centrocampista Nicola Gambini, verso il completo recupero al pari di Baldini e Scheffer. «C’è grande voglia di fare bene – dichiara il portiere – e non solo a livello di risultato ma anche di prestazione. Ci servirà coraggio per poter giocare il calcio che ci contraddistingue e forza di volontà per fare risultato, credo che i nostri tifosi ci daranno quella carica in più. Bisogna inoltre prepararsi mentalmente ad affrontare una sfida contro una squadra forte, che sarà pronta a metterci in difficoltà come ha fatto il Chieti». Allo Stadio “Bianchelli” fischio d’inizio domenica alle ore 15, dirige l’incontro Davide Albano di Venezia, coadiuvato dalla coppia umbra di collaboratori composta da Alessio Proietti di Terni e Francesco Foglietta di Foligno.