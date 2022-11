Al "Bianchelli" sale la...febbre da derby: c'è Vigor Senigallia-Fano

Un incrocio in stagione, terminato 1-0 per i granata in occasione del primo turno della Coppa Italia di categoria, e l’ultimo doppio confronto – sempre in serie D - risalente addirittura a vent’anni anni fa, nel quale la squadra senigalliese impose il pari in casa e fu sconfitta 3-1 in trasferta dai granata che conclusero la loro galoppata con il salto in C2. Benvenuti ad un Vigor Senigallia-Fano che richiamerà una splendida cornice di pubblico, e che riveste soprattutto una notevole importanza in termini di classifica, visto che il terzo posto dei padroni di casa ed il quarto degli ospiti conferisce alla sfida i canoni di big-match della dodicesima giornata. Ed accorpando al confronto del “Bianchelli” quello della capolista Pineto che riceve la visita dell’Avezzano quinta forza del torneo, è facile identificare il turno come snodo essenziale nell’economia della lotta per i primi posti.

La squadra di mister Clementi si presenta all’appuntamento in uno stato di forma eccellente: se si eccettua la caduta nell’esordio stagionale col Chieti ed il già citato passo falso nel derby di Coppa (deciso da Padovani, che non sarà della partita causa infortunio), i rossoblù al “Bianchelli” hanno sempre dettato legge infilando quattro vittorie consecutive. Peraltro corroborate da convincenti prestazioni esterne, a cui a volte – come è il caso dell’incontro del Trastevere Stadium – non ha fatto seguito un risultato positivo. Nessun particolare problema di formazione per il tecnico vigorino, con D’Errico – che ha prudenzialmente lavorato in modo differenziato – e Lazzari che dovrebbero regolarmente figurare nell’elenco dei convocati.

Anche il Fano sembra aver messo alle spalle l’emergenza infortuni, sebbene tra gli abili ed arruolati non figuri il match-winner di Coppa Padovani e Zanni sia alle prese con un piccolo problema muscolare che lo inserisce tra i dubbi della vigilia del tecnico Mosconi. I granata proveranno a tornare al successo che manca da due giornate, dopo la battuta d’arresto sul campo del Matese ed il pareggio casalingo contro il Vastogirardi. L’appuntamento è alle 15 allo Stadio “Bianchelli”, direzione di gara affidata a Andrea Bortolussi della sezione di Nichelino, coadiuvato da Mattia Bettani, della sezione di Treviglio, e Stefano Cossovich, della sezione di Varese. Il club ha indetto la “Giornata Rossoblù”, per cui non saranno valide tessere ed abbonamenti.