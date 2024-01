Il recupero stavolta sorride alla Vigor: Tomba evita un beffardo k.o. contro il Chieti

Evitata la beffa, ma resta un pizzico di rammarico. La Vigor Senigallia gioca e convince contro la corazzata Chieti ma all’improvviso si ritrova sotto 1-0. Ci pensa allo scadere Tomba a svettare su corner, regalando un punto alla formazione di mister Aldo Clementi. L’incontro è accompagnato dalla presenza di un’importante nebbia, che non complica però la vita ai giocatori. Il primo squillo è di Scheffer, servito da Kerjota: l’esterno rossoblù però sbatte sull’ottimo intervento di Vitiello. Ci prova anche capitan Pesaresi, su invito da piazzato sempre di Kerjota, Vitiello questa volta esce a vuoto, Pesaresi pizzica la sfera di testa ma per questioni di centimetri non arriva il vantaggio. Ancora Vigor e ancora Kerjota: il fantasista lascia partire una conclusione diretta all’incrocio dei pali, Vitiello vola e devia in corner compiendo un vero e proprio miracolo. E’ assedio fino all’intervallo, arriva anche il tentativo di Balleello, ribattuto da un difensore a pochi passi dalla porta. A ridosso del duplice fischio, Ardemagni lavora un ottimo pallone, lo serve a Di Sabatino che manca la porta abbondantemente da buona posizione.

La ripresa parte con la conclusione del subentrato Broso, a lato di appena un metro. La seconda frazione scorre veloce fino al minuto 80, quando si materializza la beffa: corner per il Chieti, una torre libera Forgione che da pochi passi non sbaglia per l’1-0 per gli abruzzesi. Si riparte e Laziz rimedia subito il suo secondo cartellino giallo di giornata, Chieti in dieci. La Vigor Senigallia si riversa inevitabilmente all’attacco, collezionando punizioni e corner. Al 91’ arriva il meritatissimo pareggio: ennesimo angolo, conquistato da Zammarchi con un bel destro dal limite, deviato, svetta Tomba perentoriamente e sfera nel sacco per l’1-1. Il minimo per quanto espresso da una Vigor bella e tosta anche in mezzo alla nebbia.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA-CHIETI 1-1 (0-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Barzanti, Mancini, Scheffer, Magi Galluzzi, Gambini, Tomba, Kerjota, Romizi (78’ Zammarchi), D. Pesaresi (63’ Broso), Baldini (90’ Vrioni), Balleello (67’ Serfilippi). All. Clementi

CHIETI: Vitiello, Laziz, Conson, Vesi, Tortora (90’ Caterino), Castellano, Di Sabatino (85’ Esposito), Mazzei (75’ Cuciniello), Forgione (90’ Gaye), Ardemagni, Gatto (75’ Sueva). All. Iezzo

ARBITRO: Dasso (GE)

ASSISTENTI: Salinelli (GE), Orsini (Pontedera)

RETI: 80’ Forgione, 91’ Tomba