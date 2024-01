Vigor Senigallia, scivolone in Campania: il Matese piega i rossoblù nel recupero

Termina la lunga striscia di risultati positivi: la Vigor Senigallia perde in casa del Matese 3-2. I rossoblù, sotto di due gol nella ripresa, prima rimontano e poi subiscono la beffa. Di Vrioni e Scheffer le illusorie reti di giornata, non sufficienti ad evitare la sconfitta sul campo dei campani fanalino di coda della classifica: un k.o. che comunque non pregiudica la quinta posizione in graduatoria in una giornata di frenata per la maggioranza delle prime nove della classe (a vincere sono solo Sambenedettese e Roma City). La prima frazione è avara di grandissime emozioni. Le due formazioni si equivalgono ma è la Vigor Senigallia a farsi preferire in avvio di ripresa. Sfiorando in un paio di circostanze il vantaggio. Doppia doccia fredda tra il 53’ e il 57’ di gioco: con una rovesciata fuori categoria Napoletano porta avanti i locali e Lesi raddoppia presto in contropiede, in quelli che sono i primi gol dei biancoverdi dopo ben cinque giornate di digiuno.

La Vigor Senigallia reagisce, di rabbia. Vrioni, subentrato, pesca il jolly e realizza il bellissimo gol che accorcia le distanze al minuto 82. Il solito Scheffer trafigge Rinaldini sei minuti più tardi dalla corta distanza. I rossoblù esultano, ma non possono godersi fino in fondo la grande rimonta: una mischia scaturita da un tiro dalla bandierina viene risolta da Guarino al 91’, ma restano grandi dubbi su una presunta posizione di offside e su un possibile contatto falloso ai danni della difesa rossoblù. Per il direttore di gara è invece tutto regolare e il Matese festeggia il 3-2, che permette ai padroni di casa di tornare a vincere a distanza di tre mesi dall’ultima affermazione.

Il Tabellino:

MATESE-VIGOR SENIGALLIA 3 -2 (0-0 p.t.)

MATESE: Rinaldini, Filosa, Lesi, Russo, Gagliardini, Cassese (73’ D’Andrea), Passewe, Ricamato (95’ Minasi), Manfrellotti, Napoletano (85’ Guarino), Langellotti. All. Urbano

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Scheffer, Beu (68’ Vrioni), Marini (68’ Baldini), Gambini, Magi Galluzzi, Kerjota (81’ A. Pesaresi), Mancini, Broso (58’ Balleello), Romizi, Serfilippi (81’ Zammarchi). All. Clementi

ARBITRO: Scuderi (VR)

ASSISTENTI: Negro (RM), Agostino (RM)

RETI: 53’ Napoletano, 57’ Lesi, 82’ Vrioni, 88’ Scheffer, 91’ Guarino