Vigor Senigallia, al bando le distrazioni: nella tana del Matese obiettivo tre punti

Una Vigor Senigallia in fiducia, con una serie aperta di sei risultati utili consecutivi, scende in Campania per affrontare il fanalino di coda Matese con un occhio al podio del girone F, che grazie ai 14 punti messi in cassaforte nelle ultime sei uscite si è considerevolmente avvicinato. Mister Clementi, per quella che costituirà la partita numero venti del torneo, recupererà Kerjota che ha scontato il turno di squalifica, e potrà nuovamente disporre di Baldini, Serfilippi e Bucari. I punti di domanda sono costituiti da Denis Pesaresi (per cui si profila una partenza dalla panchina) e Broso fermato da un malanno di stagione, mentre saranno assenti Tomba, Capezzani, Bartolini, Mori, ed i giovani Alessandroni e Sabattini.

Determinante sarà l’approccio alla sfida, che non dovrà essere presa alla leggera nonostante la classifica sia, per la formazione campana, estremamente penalizzante. I biancoverdi, fanalino di coda del Girone F, sono infatti a secco di reti da cinque partite e di vittorie addirittura da metà ottobre, mese in cui riuscirono a piazzare un tris di affermazioni contro Atletico Ascoli, Tivoli e Roma City. Da allora, il cammino del Matese è stato costellato di sconfitte – ben nove – con appena quattro punti racimolati nelle ultime tredici uscite, e ad inizio del 2024 sono arrivate anche le dimissioni del presidente Luigi Rega, che è stato sostituito al vertice della società da Carmine Matera. Per invertire questa tendenza negativa, la dirigenza è inoltre intervenuta sul mercato, tesserando tra gli altri l’attaccante Salvatore Manfrellotti dal Ragusa, il portiere – proveniente dal settore giovanile dell’Entella – Ruben Rinaldini, il difensore centrale Luca Cassese dall’Aquila e nei giorni scorsi il laterale difensivo Andrea Filosa, prelevato dalle giovanili del Crotone.

I rossoblù arrivano all’appuntamento dopo lo 0-0 interno contro il Notaresco, primo risultato utile della stagione conseguito senza segnare reti. «Bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo pieno – spiega il difensore vigorino Enrico Magi Galluzzi - perché domenica scorsa abbiamo centrato il sesto risultato utile consecutivo, ed è un fattore importante. Proveremo a vincere col Matese, consapevoli delle difficoltà di questa gara. Non possiamo farci condizionare dalla loro posizione in classifica. Scenderemo in un campo ostico, dove è difficile giocare. Loro potranno contare sul sostegno di tanti tifosi, speriamo che anche i nostri ci diano una mano, nonostante la lunga trasferta». Il match è in programma domenica 21 gennaio alle ore 14.30 al “Pasqualino Ferrante” di Piedimonete Matese, e sarà diretta da Tommaso Scuderi di Verona, che si avvarrà della collaborazione della coppia di asistenti di Roma 1 formata da Eleonora Negro e Niccolò Agostino.