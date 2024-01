Vigor e Notaresco, vince l'equilibrio: i rossoblù, con tante assenze, centrano il sesto risultato utile

Vigor Senigallia e Notaresco si dividono la posta in palio, come già accaduto all’andata. Ma se a settembre la sfida terminò con un pirotecnico 4-4, questa volta – nella prima apparizione casalinga del 2024 – i rossoblù impattano 0-0 contro la valida formazione abruzzese. Tante, tantissime, le assenze con cui deve fare i conti mister Aldo Clementi, costretto a ridisegnare gli undici di partenza per l’ennesima volta. Adattando diversi giocatori in ruoli non proprio di competenza, ma tutti hanno risposto alla grande, cosa non affatto scontata. E’ maturato così il sesto risultato utile consecutivo, che colloca la Vigor Senigallia al quinto posto, in ritardo di due lunghezze rispetto a Samb, L’Aquila e Avezzano.

Gara frizzante da subito. Il primo squillo è di Vrioni, che si libera e colpisce la traversa, ma il direttore di gara però annulla il brivido per un presunto fuorigioco. Dall’altra parte, rispondono gli abruzzesi e serve un super Roberto per neutralizzare una conclusione ravvicinata. Riecco la Vigor, il tentativo questa volta è di Broso ma Curtosi para. La formazione di Clementi continua a impensierire la difesa ospite fino all’intervallo, con buone trame, belle giocate, ma manca sempre il guizzo decisivo negli ultimi metri.

Nella ripresa, viene presto annullato il vantaggio del Notaresco, per offside. Si continua a viaggiare sui binari dell’equilibrio, quasi spezzati dall’incornata di Magi Galluzzi, terminata sopra la traversa. Anche Beu prova a sbloccare la contesa, la sua conclusione però sbatte sull’esterno della rete. L’ultima chance capita a Balleello, buona la sua girata ma la sfera non termina la sua corsa nello specchio. Pari e patta, un risultato giusto per quanto visto in campo.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA- S.N. NOTARESCO 0-0

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Mancini, Scheffer, Magi Galluzzi, Gambini, Tomba, Vrioni (58’ Balleello), Romizi, Broso (80’ A. Pesaresi), Zammarchi (70’ Marini), Beu (85’ Boria). All. Clementi

SAN NICOLO’ NOTARESCO: Curtosi, Casella, Pietrantonio, Tringali, Formiconi, Pulsoni (65’ Campestre), Forcini, Francofonte (57’ D’Aloia), Belloni (75’ Carnevali), Marrancone (65’ Bonfiglio), Saccomanni. All. Bruno

ARBITRO: Piccolo (Pordenone)

ASSISTENTI: Sciotti (Bologna), Fiordi (Gubbio)