Una Vigor rimaneggiata riceve il Notaresco e sogna il pokerissimo di vittorie

A distanza di quasi un mese, la Vigor Senigallia fa ritorno al “Bianchelli” nel primo appuntamento casalingo del 2024. I rossoblù si ripresentano davanti al pubblico amico in una situazione di classifica decisamente più confortevole, ai piedi del podio con il distacco dalla vetta – occupata dal Campobasso – che si è assottigliato ammontando adesso a cinque lunghezze. Merito delle quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali ha preso forma a Termoli, grazie alla doppietta di Andrea Zammarchi. «Sono contento per i due gol di Termoli – spiega il match-winner della partita scorsa – utile alla vittoria di domenica. Siamo ripartiti col piglio giusto dopo le feste, ed era molto importante per noi riprendere da dove c’eravamo fermati, lavorando forte ogni settimana».

L’attenzione da riporre alla sfida contro gli abruzzesi deve essere massima, perché al di là delle oggettive qualità, il Notaresco ha dimostrato di avere particolare dimestichezza con i match esterni: da inizio ottobre ha infatti messo in cassaforte tredici punti in sei gare in trasferta, facendo bottino pieno contro le big Avezzano e Chieti, più Vastogirardi e United Riccione, pareggiando quindi sul campo dell’Atletico Ascoli e restando a secco di reti e punti solo contro il Real Monterotondo (match perso di misura). «Sarà un match complicato – conferma Zammarchi – sono in gamba, giocano bene. Noi ce la metteremo tutta per vincere. Speriamo di continuare così, cercando di arrivare più in alto possibile. Dobbiamo pensare di partita in partita – sottolinea – e più avanti poi tireremo le somme. Ci sono tante squadre forti, noi non siamo da meno e vedremo alla fine che succederà».

A mister Clementi l’obbligo di disegnare una formazione per forza di cose inedita, in considerazione dell’assenza di Kerjota appiedato dal giudice sportivo, finora sempre presente in campo, ma anche dei forfait di Capezzani, Mori (infortunatosi a Termoli) e quello molto probabilmente di Denis Pesaresi, a cui si vanno a sommare le indisponibilità di Bucari e Bartolini. Ci sarà invece Marco Romizi, per cui si profila il debutto dopo l’ingaggio nel mercato invernale. L’appuntamento con il match che sancirà l’esordio della Vigor allo stadio “Bianchelli” di Senigallia nel 2024 è per domenica 14, fischio d’inizio alle ore 15 agli ordini di Michele Piccolo di Pordenone, con la collaborazione degli assistenti Savino Sciotti di Bologna e Giovanni Fiordi di Gubbio.