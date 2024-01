"Bum-Bum" Zammarchi, la Vigor Senigallia sbanca Termoli e sale al quarto posto

Zammarchi e Kerjota trascinano la Vigor Senigallia alla vittoria. L’attaccante realizza i suoi primi due centri in rossoblu, il folletto albanese continua a regalare assist ed i rossoblù agganciano il quarto posto in classifica. Finisce 2-1 a Termoli, con i padroni di casa che si sono confermati un osso durissimo. I molisani gestiscono il pallino del gioco in avvio e per quasi tutto il primo tempo, senza però creare particolari occasioni, complice una Vigor Senigallia compatta e organizzata.

L’unico potenziale pericolo è un piazzato dei locali che scheggia il palo esterno. La mossa azzeccata scelta dalla formazione di mister Clementi è agire di rimessa: Kerjota è in giornata, avvia un contropiede al minuto 8 pescando Zammarchi. Il centravanti taglia alle spalle della difesa e trafigge l’estremo difensore in maniera impeccabile, siglando il suo primo gol con la maglia rossoblù. Al 16’ altro giro, altra corsa: Kerjota semina il panico in fascia, ne dribbla due e spennella per Zammarchi, chirurgico nel realizzare il 2-0 e la sua prima doppietta. Mister Clementi è poi costretto a cambiare: si fanno male Mori e Balleello, subentrano Serfilippi e Vrioni. Il Termoli riapre all’improvviso la contesa a ridosso dell’intervallo, con capitan Sicignano che accorcia sugli sviluppi di un piazzato. All’intervallo è 2-1.

La ripresa si apre con l’occasionissima capitata a Scheffer, su invito di Zammarchi, ma l’argentino spara alto. Il Termoli cresce col passare dell’ora di gioco: prima è miracoloso Marini nell’evitare il 2-2, poco dopo Burzio si divora il gol del pari. I padroni di casa continuano a creare preoccupazioni alla Vigor, sempre da piazzato, con un colpo di testa fa la barba al palo. La gara scorre così fino ai minuti finali con Beu in contropiede che manca di poco il 3-1. Ma non c’è più tempo: la Vigor Senigallia sbanca Termoli, comincia il 2024 nel migliore dei modi e continua a volare in classifica.

Il Tabellino:

TERMOLI-VIGOR SENIGALLIA 1-2 (1-2 p.t.)

TERMOLI: Lombardo (89’ Maresca), Sicignano, Maiorino, Scoppa (33’ Esposito), Rinella, Longo, Garzia, Burzio, Hernandez, Caiazza, Allegretti (46’ Gabrielli, 89’ Hutsol). All. Carnevale

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Scheffer, Mori (38’ Vrioni), Marini, Gambini, Tomba, Kerjota, Mancini, Balleello (29’ Serfilippi, 80’ Beu), Baldini (78’ A. Pesaresi), Zammarchi (58’ Broso). All. Clementi

ARBITRO: Cavancini (Lanciano)

ASSISTENTI: Giancristofaro (Lanciano), Corbelli (Rimini)

RETI: 8’ e 16’ Zammarchi, 39’ Sicignano