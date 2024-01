La Vigor ricomincia da Termoli: rossoblù al "Cannarsa" a caccia del quarto successo consecutivo

Dopo un ultimo mese di 2023 particolarmente generoso in quanto a soddisfazioni (dieci punti in quattro gare, con la perla del blitz al “Riviera delle Palme” contro la Sambenedettese), la Vigor Senigallia è chiamata a confermare il suo buon momento nel primo impegno del nuovo anno. In ballo c’è la possibilità di centrare un bel poker di vittorie consecutive, dopo le affermazioni – tre in dieci giorni – contro Vastogirardi, Riccione e Samb. Di fronte ai rossoblù, il Termoli penultimo in classifica ma reduce dal pareggio a reti bianche nel derby contro la capolista Campobasso. Padroni di casa con un cronico problema di gol: i giallorossi infatti non vanno a bersaglio davanti al pubblico di casa da quasi due mesi e mezzo. L’ultima rete, su rigore realizzato da Grossi, è quella nel successo di misura contro l’Avezzano di fine ottobre, a cui hanno fatto seguito due k.o. con Vastogirardi e United Riccione senza segnare e tre 0-0 con Chieti, Matese e Campobasso.

Nell’elenco dei disponibili in casa Vigor ci sarà anche la new-entry Marco Romizi, arrivato qualche giorno fa a rimpolpare l’organico a disposizione di mister Clementi. «Ringrazio intanto per il benvenuto. Cosa mi ha convinto a scegliere la Vigor Senigallia? Ho sentito parlare bene di questa società, del gruppo e dello staff – dice il centrocampista – ed ho deciso quindi di intraprendere questa esperienza avvicinandomi a casa, abitando ad Ancona. C’è stata la possibilità di arrivare e ho accettato senza pensarci troppo. Cercherò di dare una mano in campo e fuori, visto che è una squadra molto giovane. I ragazzi magari avranno bisogno di consigli, o di ascoltare i racconti delle mie esperienze passate: io mi metterò a completa disposizione, con grande umiltà. Non sono qua per fare la prima donna, o per vantarmi del curriculum. Il ruolo? Ho giocato più play che mezzala nei picchi della mia carriera, negli ultimi anni di Serie C e Serie D è capitato invece di giocare più spesso mezzala e mi sono divertito molto. L’ho già detto al mister, mi posso adattare in entrambi i ruoli. Mi reputo un giocatore principalmente di gioco, recupero palloni e intelligente tatticamente. Sono più o meno queste le qualità che mi hanno permesso di giocare ad alti livelli».

Il discorso si sposta, inevitabilmente, sulla sfida contro il Termoli: «Sarà una partita importante – commenta Romizi – la classifica è particolare: ci sono tante squadre in pochi punti. E’ una trasferta ostica, in questi giorni però ho già capito che i ragazzi hanno tanta voglia di emergere, di farsi vedere. Affronteremo il Termoli al meglio». Al “Gino Cannarsa” l’appuntamento è alle 14.30, direzione di gara affidata a Matteo Cavacini di Lanciano, coadiuvato da Nicola Giancristofaro di Lanciano e Federico Corbelli di Rimini.