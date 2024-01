La Vigor Senigallia chiamata a risollevarsi contro l'ambizioso Chieti

La Vigor mette nel mirino i tre punti per mitigare le amarezze delle ultime due uscite. Il pareggio a reti bianche contro il Notaresco, ma soprattutto lo scivolone sul campo del fanalino di coda Matese, hanno spento il sorriso seguente al poker di successi infilato tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio. A Senigallia arriva il Chieti, per un interessante confronto che oppone il terzo miglior attacco del girone contro la terza miglior difesa (appena 5 gol subiti dai teatini in nove partite esterne). Mister Clementi potrà nuovamente contare su Denis Pesaresi e Tomba, ma rinuncerà a Capezzani, Bartolini e Mori oltre che allo squalificato Roberto.

La squadra che si presenterà in riva all’Adriatico è un cliente oltremodo scomodo. Il Chieti ha infatti stazionato a lungo nelle primissime posizioni dopo gli eccellenti primi tre mesi di torneo. Quindi la frenata a partire da inizio dicembre, con quattro sconfitte in sette uscite, le ultime due davanti al pubblico di casa contro Atletico Ascoli e Roma City. I neroverdi saranno peraltro privi della colonna difensiva Nicolò Postiglione (il giovane centrale ha spiccato il volo passando al Monza in Serie A) e con ogni probabilità del senegalese Ameth Fall, miglior realizzatore degli abruzzesi con otto reti. Tre invece i volti i nuovi: i due terzini campani - arrivati in prestito - Francesco Pio Cucciniello e Gennaro Tortora, il primo di proprietà dell’Entella ed il secondo cresciuto nel settore giovanile del Napoli, e la ventitreenne punta italo-dominicana Gianluigi Sueva, con un passato fatto di venti presenze in B con il Cosenza ed esperienze in LegaPro con Olbia, Lucchese e Potenza.

«Siamo stati bravi a riprendere una gara difficile con il Matese – dice Alessandro Pesaresi – per poi essere ingenui a subire la rete del sorpasso allo scadere. Quando si aggiustano partite del genere, bisogna essere bravi a tornare a casa con un pareggio, che sarebbe stato importante per allungare la striscia positiva. Ma adesso ripartiamo: abbiamo perso un po’ di terreno dalle zone più nobili della classifica ma domenica c’è subito una partita molto importante. Speriamo di tornare al successo, spinti anche dal nostro pubblico, che sarà fondamentale». Fischio d’inizio al “Bianchelli” previsto per le 15, direzione di gara affidata a Riccardo Dasso di Genova, che si avvarrà della collaborazione di Davide Salinelli di Genova ed Antonio Orsini di Pontedera.