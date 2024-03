Vigor, il "Bianchelli" è ancora stregato: l'Atletico Ascoli fa festa a Senigallia

La Vigor Senigallia, in inferiorità numerica praticamente per tutta la partita, cade al “Bianchelli” per la seconda volta consecutiva (dopo il 2-5 contro il Campobasso) ed è costretta ancora a rimandare l’appuntamento con la prima vittoria del 2024 davanti al pubblico di casa. L’Atletico Ascoli vince 1-0, grazie al gol di Olivieri arrivato nel cuore della ripresa. Il forcing finale dei rossoblù, spinti dal solito caloroso pubblico, non basta.

Botta e risposta in avvio: Kerjota inventa, capitan Pesaresi colpisce di testa ma in precario equilibrio non riesce a garantire forza al tentativo. Dall’altra parte, serve un super Roberto per neutralizzare Minicucci. Quest’ultimo, si invola poco dopo verso la porta dei padroni di casa, fallo di Magi Galluzzi e rosso diretto che lascia la Vigor in dieci allo scoccare del quarto d’ora di gioco. L’inerzia della gara cambia, i ragazzi di mister Aldo Clementi abbassano il baricentro, senza concedere particolari occasioni agli ospiti e cercano comunque il vantaggio: Kerjota entra in area, cade dopo un contrasto ma per il direttore di gara non è rigore. Ancora Roberto, prima dell’intervallo, è provvidenziale su Clerici.

Nella ripresa, Roberto sale, di nuovo, in cattedra: devia in corner la buona conclusione di Olivieri, poi smanaccia l’insidiosa traiettoria di Vechiarello e Feltrin calcia alto. La Vigor c’è e sfiora il vantaggio: Scheffer imbuca per Kerjota, che a giro trova uno strepitoso Pompei che manda in angolo. Sugli sviluppi, tutto il “Bianchelli” protesta sul cross di Kerjota che viene intercettato, in maniera dubbia, da Vechiarello, ma secondo l’arbitro, anche in questa occasione è tutto regolare. Il parziale cambia al 76’, quando Olivieri questa volta trafigge Roberto, dopo essere stato pescato all’interno dell’area di rigore. I rossoblù, inevitabilmente stanchi, accusano il colpo. La chance di pareggiare arriva da piazzato, sempre con Kerjota, ma c’è solo l’illusione del gol. L’Atletico Ascoli resta in dieci all’85’ per l’espulsione di Vechiarello (doppio giallo) ed in parità numerica, la formazione di Clementi ci prova senza però riuscire a sfondare, ed al triplice fischio i piceni posso festeggiare.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA-ATLETICO ASCOLI 0-1 (0-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Scheffer, Beu, Magi Galluzzi, Romizi (74’ A. Pesaresi), Tomba, Kerjota, Baldini (56’ Gambini), D. Pesaresi (66’ Zammarchi), Capezzani (20’ Marini), Balleello (75’ Vrioni). All. Clementi

ATLETICO ASCOLI: Pompei, Camilloni, Valentino (87’ Gerlero), Mazzarani, Feltrin, Pinto, Clerici (62’ Ciabuschi), Olivieri, Traini (62’ Ceccarelli), Minicucci (77’ Severini), Vechiarello. All. Simoni

ARBITRO: Branzoni (Mestre)

ASSISTENTI: Prestini (Pavia), Riganò (Chiari)

RETE: 76’ Olivieri