Vigor Castelfidardo, zitti e...Mosca: Moie Vallesina superato di misura

Ritorno al successo per la Vigor Castelfidardo nell’ultima di andata, dopo la chiusura del 2022 e l’inizio del 2023 accomunati dalle sconfitte su misura incassate contro Gabicce Gradara ed Atletico MondolfoMarotta. Il successo per 1-0 sul Moie Vallesina è frutto di una prestazione probabilmente meno brillante di quella offerta sette giorni fa al “Longarini-Lucchetti” di Mondolfo, dove i biancazzurri avrebbero meritato qualcosa di più, ma di sicuro più concreta, con la squadra di mister Manisera impeccabile nel capitalizzare la prima vera occasione da gol creata e nel contenere il forcing ospite nell’ultimo segmento di gara. I taccuini nella prima frazione restano praticamente chiusi, con tentativi velleitari da una parte e dall’altra: l’unica nota di cronaca prima del duplice fischio è costituita dalla conclusione di Terré verso la porta avversaria, con la retroguardia del Moie che si rifugia in calcio d’angolo.

Il match decolla al rientro in campo delle squadre dopo il riposo: parte subito forte la formazione ospite che sfiora l’1-0 in apertura con il colpo di testa di Ruggeri su invito di Berardi, sventato però da un attentissimo Lombardi. Ma la replica della Vigor non si fa attendere: Altobello fa le prove generali del gol al 54’ con un’incornata che non inquadra lo specchio della porta, poi al 62’ su corner battuto da Terré è Mosca a deviare di testa la sfera alle spalle di Anconetani per la rete che spezza l’equilibrio. Il Moie avanza il proprio baricentro alla ricerca del pari, senza però creare troppi grattacapi al pacchetto arretrato locale, con Lombardi a sbrigare solo l’ordinaria amministrazione. Sono invece i biancazzurri a sfiorare il 2-0: prima al minuto 82 con una punizione battuta velocemente da Malaccari a beneficio di Terré, la cui conclusione è fuori bersaglio, e poi in pieno recupero con Anconetani impeccabile nello sbarrare la strada a Malaccari arrivato in contropiede a tu per tu con l’estremo difensore ospite.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO-MOIE VALLESINA 1-0 ( 0 -0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini, Romagnoli, Malaccari, Marconi, Santoni, Terré (83’ Gasparini), Ballarini (70’ Guercio), Altobello (62’ Pennacchioni), Mosca, Rombini. All. Manisera

MOIE VALLESINA: Anconetani, Gregorini (83’ Canulli), Bentivoglio (78’ Api), Cercaci, Balducci, Marini, Pandolfi (58’ Rossetti), Costantini, Ruggeri (67’ Madonna), Berardi, Giampaoletti. All. Rossi

ARBITRO: Spadoni (PU)

ASSISTENTI: Poentini (PU), Murarasu (AN)

RETE: 62’ Mosca