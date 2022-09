Vigor Castelfidardo, beffa...di rigore. Sacchi regala il pari alla Fermignanese

Una Vigor Castelfidardo più vivace di quella sconfitta la scorsa settimana a Barbara viene raggiunta nel finale. La Fermignanese acciuffa il pari poco prima del triplice fischio, con il rammarico dei padroni di casa legato ad un paio di occasioni non adeguatamente sfruttate nel finale, che avrebbero permesso alla squadra di mister Manisera di chiudere i conti ed intascare l’intera posta in palio. I biancazzurri partono subito con il piede giusto, ed al 4’ sfiorano il vantaggio con Altobello che raccoglie il cross di Romagnoli senza però inquadrare lo specchio della porta. L’1-0 è solo rimandato, e si materializza al 7’ quando la punta dei fidardensi spinge in rete la sfera centrata da Ballarini sul secondo palo. Immediata la reazione della Fermignanese, con Sacchi che al 9’ chiama Lombardi al primo intervento dell’incontro. Poco altro da segnalare nella prima frazione, con l’ultimo squillo rappresentato da una semirovesciata di Baccarini che fa terminare il pallone sul fondo.

Nel secondo tempo è la Fermignanese ad esercitare maggiormente il possesso palla, senza però rendersi in concreto pericolosa nell’area locale. E così il forcing dell’undici di Teodori finisce con l’agevolare le azioni di rimessa della Vigor, che nell’ultimo quarto d’ora manca due volte il colpo del k.o. con Terré, che al minuto 82 raccoglie la respinta sul tiro di Camilloni ma manda il suo lob alto sopra la traversa, ed un giro di lancette più tardi si trova a tu per tu con Cappuccini e paga a caro prezzo un attimo di esitazione agevolando il ritorno della difesa. Gli ospiti sono cinici nel castigare i fidardensi: mischia in area, il pallone termina sul braccio di Marconi ed il direttore di gara assegna la massima punizione alla Fermignanese. Sacchi non sbaglia, e realizza la rete che sancisce il definitivo 1-1.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO – FERMIGNANESE 1-1 (1-0 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Romagnoli (89’ Banushi), Gasparini, Mosca (68’ Gioielli), Marconi, Santoni, Baccarini, Ballarini, Altobello, Pantone (71’ Camilloni), Malaccari (81’ Terré). All. Manisera

FERMIGNANESE: Cappuccini, Labate, Masullo, Lucciarini (64’ Cleri), Fraternali, Mariotti, Sacchi (91’ Bacciardi), Gori (64’ Izzo), Carsetti, Bozzi, Volpini. All. Teodori

ARBITRO: Cocci (AP)

ASSISTENTI: Bellagamba (MC), Dahou (Jesi)

RETI: 9’ Altobello, 88’ Sacchi su rig.