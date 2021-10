Vigor Castelfidardo, passo indietro. La Fermignanese espugna il "Gabbanelli"

Un passo indietro per la Vigor Castelfidardo, che al termine di una prova meno convincente rispetto alle ultime performance offerte, finisce col lasciare l’intera posta in palio alla Fermignanese, che straccia l’abbonamento all’1-1 (risultato conseguito nelle prime tre partite di campionato) e centra la prima affermazione nel torneo.

La partita prende subito una piega vivace, sono gli ospiti a far aprire per primi il taccuino delle note con una conclusione di Izzo che alza troppo la mira. Ma è la Vigor ad avere l’occasione più ghiotta per andare in vantaggio: verticalizzazione a beneficio di Rombini che tira, Ponzoni respinge e Gioielli a colpo sicuro con porta praticamente sguarnita si vede respingere il tiro da Cleri. C’è lavoro anche per Lombardi che si oppone a Bozzi al minuto 30, ma non può nulla cinque minuti più tardi sul diagonale di Gori, che perfettamente innescato da Labate cerca e trova il palo più distante mandando la sfera in fondo al sacco.

La reazione dei fidardensi è rappresentata da una supremazia sterile, che non produce concreti pericoli alla porta difesa da Ponzoni, mentre la Fermignanese punge con le ripartenze. Ed è proprio il contropiede a propiziare la rete che chiude i conti: Bozzi va via di forza sulla sinistra e mette il pallone in mezzo, Santoni cerca l’anticipo su Sarout ma trova una sfortunata deviazione che beffa Lombardi e regala agli ospiti il doppio vantaggio. Il forcing della Vigor negli ultimi dieci minuti è improduttivo, ed lo 0-2 non cambierà fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO - FERMIGNANESE 0-2 (0-1 p.t.)

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Perna (7' Stacchiotti 77' Tonuzi), Biondi, Marconi, Santoni, Domenichetti (51' Bandanera), Carini, Rombini (62' Storani), Terrè (73' Ascani), Gioielli. All. Manisera

FERMIGNANESE: Ponzoni, Mariotti (91' Torelli), Labate, Bravi (74' Marzoli), Bacciardi, Cleri, Bruscia (64' Pagliardini), Braccioni, Izzo (77' Sarout), Bozzi, Gori (84' Ndoj). All. Teodori

ARBITRO: Bini (MC)

ASSISTENTI: Cercaci (MC), Frapiccini (MC)

RETI: 35’ Gori, 79’ aut. Santoni