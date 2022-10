L'Osimo Stazione fa tappa a Tavullia e strizza l'occhio alla zona play-off

La settimana di lavoro dell’Osimo Stazione volge al termine, per lasciare il posto al week-end che vedrà i baincoverdi scendere in campo domenica pomeriggio a Tavullia contro il Valfoglia, in uno dei due posticipi previsti dal settimo turno del girone A del campionato di Promozione. I “ferrai” sono reduci dal brillante successo con la Fermignanese, un’affermazione importante come puntualizza Vincenzo Noviello, prezioso collaboratore tecnico di mister Gianluca Fenucci nonché istruttore del settore giovanile. «E’ una vittoria che ci serviva – commenta - soprattutto dopo la gara di Barbara in cui non meritavamo la sconfitta. I ragazzi hanno tramutato la rabbia in grinta, in determinazione positiva. La partita con la Fermignanese non si era messa benissimo e sono stati eccezionali nel ribaltarla. Con merito».

Noviello poi racconta la sua prima esperienza nello staff tecnico della prima squadra, completato da Fenucci, Vincenzo Mormile, Stefano Manfredi e Filippo Santinelli: «C’è una grande alchimia, ho trovato delle doti morali importanti in tutti i componenti. Il mister è tra i più preparati in circolazione, è una grande opportunità crescere al suo fianco. Ringrazio la società per la fiducia, dopo tanti anni di settore giovanile, sono orgoglioso di questa nuova esperienza. Quest’anno vedo uno spirito diverso da parte della squadra – continua Noviello – ed il merito è di tutti: dai dirigenti ai magazzinieri. Quando le cose funzionano significa che si lavora in un ambiente ottimo. I presupposti per toglierci delle soddisfazioni ci sono tutti, abbiamo sempre disputato buone prestazioni e sono convinto che avremmo meritato anche più punti. Continuando con questo spirito ce li andremo a riprendere. Ci attende una gara tosta domenica, ma ci faremo trovare pronti».