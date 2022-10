Pirotecnico 3-2 alla Fermignanese, primo successo interno per l'Osimo Stazione

Un primo tempo pirotecnico regala all’Osimo Stazione una splendida vittoria contro l’ostica Fermignanese. I biancoverdi scelgono un match adrenalico per festeggiare la prima affermazione in campionato, che arriva al cospetto della squadra pesarese capace di mostrare qualità e bel gioco al “Bernacchia”, ma costretta ad alzare bandiera bianca al triplice fischio. Gli ospiti partono infatti subito forte con l’imprendibile Sacchi che al minuto 8’ impegna Bottaluscio ed al 14’ mette i brividi su punizione. Sugli sviluppi di un angolo è ancora Sacchi ad anticipare tutti, girando di testa il gol del momentaneo vantaggio. I ferrai si scuotono riversandosi in avanti. Poco dopo, al 17’, sempre da corner, svetta di testa Pizzuto per la rete del pareggio.

La partita cresce d’intensità con capovolgimenti di fronte da entrambe le parti. È il 23’ quando un cross da sinistra viene capitalizzato in gol dall’incornata di Fraternali per il nuovo vantaggio ospite. I ragazzi di Fenucci danno vita a un forcing estenuante finché Gyabaa Douglas, dopo una conclusione di potenza, sulla respinta del portiere appoggia in rete per il nuovo pari. Senza un attimo di sosta i biancoverdi continuano a premere ed al 37’ Nanapere semina il panico sulla destra e mette sul secondo palo per l’accorrente Brugiapaglia, che al volo gonfia la rete per il gol del sorpasso.

Nella ripresa la Fermignanese prova a forzare i ritmi con l’Osimo Stazione intento a non scoprirsi. Al 60’ una caduta in area di Corsetti viene sanzionata dal direttore di gara, con la massima punizione, calciata da Bozzi in modo angolato, ma con Bottaluscio strepitoso nel deviare la sfera in angolo. Al 65’ è Nanapere che ha la palla per chiudere i giochi, ma il suo tiro viene deviato. La Fermignanese tenta l’assedio con possesso palla prolungato, esponendosi però alle ripartenze biancoverdi. Al 75’ Shaibu non trova la porta, mentre al 82’ Polenta si fa tutto il campo con conclusione potente deviata in angolo da Cappuccini. Nonostante il corposo recupero, la retroguardia dei padroni di casa resiste agli attacchi della Fermignanese, ed al fischio finale i biancoverdi possono, meritatamente, festeggiare.

Il Tabellino:

OSIMO STAZIONE - FERMIGNANESE 3-2 (3-2 p.t.)

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Candolfi, Brugiapaglia (70’ Masi), Rinaldi, Pizzuto, Sampaolesi, Polenta, Gyabaa Douglas, Nanapere (85’ Varoli), Staffolani (81’ Karalliu), Gelli (60’ Shaibu). All. Fenucci

FERMIGNANESE: Cappuccini, Labate, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Mariotti, Volpini, Bozzi, Izzo (54’ Corsetti), Cleri (54’ Gori), Sacchi. All. Teodorico

ARBITRO: Nazeraj (FM)

ASSISTENTI: Cerca (Jesi), Dahou (Jesi)

RETI: 15’ Sacchi, 17’ Pizzuto, 23’ Fraternali, 35’ Gyabaa Douglas, 37’ Brugiapaglia