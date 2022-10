Valfoglia cinico, Osimo Stazione punito senza demeritare

L’Osimo Stazione Conero Dribbling cade in casa del Valfoglia 4-1, rimediando la sconfitta più pesante della stagione. Il risultato non deve però trarre in inganno, visto che i biancoverdi hanno avuto le loro chance nell’arco della gara (in cui l’uno-due dei padroni di casa poco dopo la mezz’ora della prima frazione di gioco si è rivelato determinante) e il punteggio finale è terribilmente severo. I locali sono stati più cinici e si sono confermati una squadra più che ostica da affrontare davanti al proprio pubblico.

L’avvio regala subito le prime recriminazioni: Douglas, Rinaldi e Nanapere sfiorano il vantaggio. Alla mezz’ora però è Gallotti dal limite a pescare l’angolino più lontano e a portare in vantaggio i suoi. Passano 5 minuti e Bartomioli confeziona il raddoppio finalizzando un contropiede perfetto. I ragazzi di mister Gianluca Fenucci reagiscono, ma né Nanapere né Brugiapaglia riescono ad accorciare le distanze da favorevole posizione.

Nella ripresa, il copione è simile. L’Osimo Stazione ci prova e ci riprova ma è il Valfoglia a purgare quando ne ha occasione. I padroni di casa rischiano l’autorete in avvio, poi è Varoli a sfiorare la rete. La partita entra nel binario delle interruzioni, il gioco viene spezzettato e lo spettacolo diminuisce. E’ una punizione di Diomede al 81′ a chiudere i giochi. Poco dopo, altro contropiede di Bartomioli e 4-0. Nel finale, Nanapere sigla il gol della bandiera più che meritato per l'1-4 finale che, nella disamina del match, si configura come punizione dura da digerire per i ferrai.

Il Tabellino:

VALFOGLIA – OSIMO STAZIONE 4-1 (2-0 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi (87’ Aiudi), Cenciarini, Pagnello, Gallotti, Valler, Marcolini (65’ Carloni), Ricciotti, Bartomioli (87’ Palazzi), Diomede, Elezaj (65’ Franciosi). All. Angelini

OSIMO STAZIONE CONERO DRIBBLING: Bottaluscio, Candolfi, Rinaldi, Pizzuto (46’ Masi), Sampaolesi (84’ Karalliu), Staffolani (46’ Testoni), Gyabaa Douglas, Polenta (46’ Varoli), Nanapere, Brugiapaglia, Gelli (46’ Pellegrini). All. Fenucci

ARBITRO: Spadoni (PU)

ASSISTENTI: Porzio (FM), Bertuzzi (FM)

RETI: 30’ Gallotti, 35’ Bartomioli, 81’ Diomede, 85’ Bartomioli, 92’ Nanapere