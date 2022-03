Biagio Nazzaro, a Villa San Filippo vietato sbagliare

Sarà una Biagio Nazzaro chiamata a sfoderare una prova tutta grinta e personalità quella che, in un match valevole per la ventiquattresima giornata del torneo di Eccellenza, farà visita al Valdichienti. La squadra chiaravallese dovrà rimettere sul piatto quella stessa caparbietà vista nella sfida casalinga contro l’Atletico Gallo, nella quale i rossoblu hanno dapprima raddrizzato una situazione compromessa e poi addirittura sfiorato il clamoroso successo. Mister Omiccioli ha caricato a dovere la squadra in settimana: si cerca una prestazione all’altezza della situazione, e contestualmente anche un risultato utile a ricucire lo strappo venutosi a creare in classifica, considerando che la zona salvezza è attualmente distante quattro lunghezze.

Con l’Atletico Ascoli rientrato nei ranghi delle prime, il Valdichienti resta al momento attuale la squadra che più ha deluso le aspettative. Infatti, a dispetto della sua giovane storia, la società dai colori giallo, rosso e blu, che rappresenta i comuni di Monte S. Giusto, Corridonia e Morrovalle (in cui pure continuano ad esistere le rispettive società storiche), affidata alla guida tecnica di Ruben Dario Bolzan, subentrato a Daniele Marinelli, ha sempre “vivacchiato” lontana dalle grandi, pur essendo stata accreditata come una delle protagoniste del torneo.

L’impegno, pertanto, si preannuncia ancora una volta difficile, soprattutto perché l’avversario, più che guardare in avanti, cercherà punti preziosi per allontanare lo spettro della zona playout, che si trova solamente due lunghezze più in basso. Rossoblù praticamente al completo. L’unico punto interrogativo attiene al portiere Tomba, che in settimana non si è allenato per un problema al polpaccio e che proverà nel pre-partita. Enrico Marziani, già tra i pali nella gara d’andata, si è comunque sempre fatto trovare pronto e potrà eventualmente prenderne il posto.

Fischio d’inizio domenica alle ore 15 al Comunale di Villa San Filippo (frazione di Monte S. Giusto). Direttrice di gara designata Samira Curia della sezione di Ascoli Piceno, assistita da Daniele Busilacchi della sezione di Ancona e da Emanuele Bellagamba della sezione di Macerata.