Urbino-Jesina, pareggio giusto tra due squadre in salute

Un gol per parte ed un punto a testa al termine di un Urbino-Jesina gradevole, che ha evidenziato le doti delle due squadre e premiato con un risultato utile due formazioni ben disposte in campo e con una buona organizzazione di gioco. Tema tattico di inizio gara che vede i padroni di casa maggiormente propositivi, mentre i leoncelli di mister Strappini optano per un atteggiamento più prudente, pronti a partire di rimessa. Fasi di studio all’avvio dove le difese sembrano avere la meglio sugli attacchi. Prima vera conclusione in porta al 21’: ci prova Calvaresi che alza troppo la mira, mentre al 26’ Dalla Bona fa terminare la sfera sopra la traversa. La Jesina si vede per la prima volta dalle parti di Fiorelli al 30’ con un calcio di punizione di Iori senza pretese. L’Urbino comanda il gioco ma non graffia fino al 45’ quando da corner il difensore Capomaggio infila il proprio portiere per il meritato vantaggio gialloblu.

Nel secondo tempo la Jesina sposta il baricentro più avanti. Il gioco ristagna a centrocampo e si annotano solo azioni di alleggerimento da una parte e dall’altra. La Jesina rimette in equilibrio l’incontro al 79’: l’Urbino perde palla a centrocampo, innescando il contropiede di Giovannini che entra in area e serve l’accorrente Trudo che trova il tap in dell’1-1. Gli ospiti, raggiunto il pari, provano il colpaccio con Iori al minuto 83 ma il tiro è deviato in angolo. L’Urbino chiude in avanti: al 90’ bella azione di Montesi che si conclude con il cross a beneficio di Cenerini il quale, però, conclude debolmente. L’ultimo brivido è nell’ultimo minuto di recupero, con Montesi che non trova la stoccata vincente a due passi da Minerva. Pareggio che muove la classifica e che crea ulteriori aspettative per le due squadre.

Il Tabellino:

URBINO – JESINA 1-1 (1-0 p.t.)

URBINO: Fiorelli, Nisi, Fiorentini, Dalla Bona, Giunchetti, Magnani, Boccioletti, Morani (71’ Carnesecchi), Calvaresi, Esposito (71’ Cenerini), Innocenti (62’ Montesi) All. Ceccarini

JESINA: Minerva, Martedì, Orlietti, Campana, Borgese, Capomaggio (62’ Trudo), Cameruccio (46’ Grillo), Garofoli (34’ Jachetta), Iori, Giovannini, Dolmetta. All. Strappini

ARBITRO: Gorreja (Jesi)

ASSISTENTI: Bara (MC), Domenella (AN)

RETI: 45’ aut. Capomaggio, 79’ Trudo