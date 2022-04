Visita di Tiong e un portiere in Nazionale: sogna ad occhi aperti l’Ancona Respect

ANCONA- Un saluto, quattro chiacchiere con i tecnici presenti e tanto entusiasmo nei volti delle giocatrici. Tony Tiong, prossimo presidente dell’Ancona, si è recato in visita al Dorico e ha posato per alcune foto insieme alle giocatrici dell’Ancona Respect, baluardo cittadino del calcio femminile.

Questo il post Facebook della società che ha salutato l’evento: “Gradita sorpresa ieri al Dorico del nuovo maggiore azionista della nostra amata Ancona, il malese Tiong. Si è fatto un giro per toccare con mano e vedere di persona le sue strutture, si è fermato a parlare con le ragazze accompagnato da Ripa. Da questa visita è rimasto molto colpito esprimendo il suo entusiasmo per il nostro progetto che coniuga il calcio femminile con l’impegno sociale. Lui stesso si è definito un cittadino del mondo e da noi ieri il mondo l’ha trovato. Sicuramente ci ha fatto un’ottima impressione e a tutto il suo staff va il nostro in bocca al lupo augurando a loro un buon lavoro”.

Intanto, parlando di giovani calciatrici biancorosse, il portierino Engy Ghanam (nella foto sopra) è stata convocata con la Nazionale Egiziana Under21 e sosterrà una serie di amichevoli nei territori della Cisgiordania. Nell'ultimo turno di campionato, l'Ancona Respect ha vinto a tavolino contro la Sambenedettese per una posizione irregolare di tesseramento di una giocatrice rossoblu. Da segnalare l'impiego, tra i pali, della presidentessa anconetana Silvana Pazzagli.