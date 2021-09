Serie D, le sei marchigiane inserite nel Girone F, in attesa della Samb

Quarta serie nazionale al via il 19 settembre, tre giorni dopo primo turno di Coppa. L'As Sambenedettese, il cui presidente Roberto Renzi ha vinto il ricorso al Tar del Lazio, potrebbe essere iscritta in soprannumero

Dopo una prolungata attesa, arriva finalmente anche per la serie D il momento di svelare il proprio volto, con i nove gironi a comporre la griglia di partenza per la stagione 2021/2022 che partirà domenica 19 settembre. Nessuna sorpresa in merito alla collocazione della nutrita pattuglia marchigiana - composta da Alma Juventus Fano, Castelfidardo, Montegiorgio, Porto d’Ascoli, Recanatese e Tolentino - inserita compatta nel Girone F, insieme a Atletico Terme Fiuggi, Aurora Alto Casertano, Castelnuovo Vomano, Chieti, Matese, Nereto, Pineto, S. Nicolò Notaresco, Trastevere, Vastese e Vastogirardi.

Diciassette quindi le formazioni al via, con la diciottesima che potrebbe essere la...settima sorella marchigiana. Poche ore fa, infatti, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso del presidente Roberto Renzi dell’As Sambenedettese, presentato per avere la possibilità di iscriversi in serie D in soprannumero. Si attende a questo punto il ‘placet’ della Federazione, seguente al pagamento della tassa d'iscrizione e l'espletamento di tutta la documentazione richiesta per poter disputare la quarta serie nazionale.

Resa nota anche la formula della Coppa Italia di serie D, il cui tabellone principale scatterà mercoledì 22 settembre. Tutti gli incontri – semifinale compresa, diversamente dall’edizione passata - si disputeranno in ‘gara secca’, con i calci di rigore a decretare la vincente in caso di parità dopo i 90’ regolamentari. Tre le marchigiane impegnate in due delle quarantaquattro partite previste dal turno preliminare, con il derby Tolentino-Alma Juventus Fano e la neopromossa Porto D’Ascoli opposta al Nereto.

Il calendario di Coppa:

22 settembre 2021 - Primo turno

3 novembre 2021 - Trentaduesimi

24 novembre 2021 - Sedicesimi

5 gennaio 2022 - Ottavi

2 marzo 2022 - Quarti

30 marzo 2022 - Semifinali

22 maggio 2022 – Finale