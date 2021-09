Serafini-gol, il Valfoglia supera la Passatempese ed è primo con l'Osimana

E’ un Valfoglia vincente e convincente quello che regola di misura la Passatempese, ed in virtù del blitz di Montecchio nel turno di apertura e del pareggio conseguito nell’esordio casalingo col Moie Vallesina, si affianca all’Osimana al vertice della graduatoria del Girone A.

Successo col minimo scarto, ma che non è specchio fedele del predominio dei locali mostrato in particolar modo nel primo segmento di gara, quando l’undici di Angelini ha creato numerose occasioni da rete trovando però in Campana, estremo difensore ospite, un baluardo difficilmente superabile. Già al 12’ il numero uno si oppone con una prodezza al tentativo di Donati, ripetendosi tre minuti più tardi sul colpo di testa di Magnani ed al minuto 19 sull’inzuccata di Ricciotti. L’assedio prosegue, al 23’ Diomede manda la sfera poco oltre la traversa, Campana alla mezz’ora fa buona guardia su una conclusione da fuori area, ma deve capitolare due minuti prima dell’intervallo: Diomede verticalizza per Gianluigi Serafini, il cui diagonale gonfia la rete e dà il vantaggio al Valfoglia.

Dopo il riposo la Passatempese prova a riorganizzarsi per sovvertire l’andamento di una gara risultata a senso unico nei primi 45’, ma è ancora la squadra di casa a tenere pigiato il piede sul pedale del gas: Capi al minuto 56 e successivamente Elezaj falliscono però il raddoppio. A ridosso del triplice fischio c’è gloria anche per Adebiyi, che nel forcing finale salva il risultato con un intervento che scongiura il rischio beffa blindando così tre preziosissimi punti.

Il Tabellino:

VALFOGLIA – PASSATEMPESE 1-0 (1-0 p.t.)

VALFOGLIA: Adebiyi, Morbidi, Sanchini, Elezaj, Magnani, Scoccimarro, Capi, Diomede, Donati (74’ M. Serafini), Ricciotti (83’ Pedini), G. Serafini (74’ Giunchetti). All. Angelini

PASSATEMPESE: Campana, L. Agostinelli, Martiri, G. Mezzanotte, Zoli, Stortoni, Catena, M. Mezzanotte (90’ Mandolini), Pigliacampo, Notti (46’ Della Rossa, 70’ Papa), M. Agostinelli. All. Busilacchi

ARBITRO: Ferroni (FM)

ASSISTENTI: Giretti (MC), Cerca (Jesi)

RETE: 43’ G. Serafini