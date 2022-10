I legni e Magnanelli salvano il Fabriano Cerreto a Montegranaro

Il Fabriano Cerreto esce da Montegranaro con un punto di notevole importanza, da considerare tale nell’economia di un match che ha visto la Sangiustese più volte sul punto di chiudere il match, sbloccando il punteggio dopo un’ora di gioco e soprattutto sfiorando in maniera nitida due volte un raddoppio che avrebbe messo in ghiaccio il risultato. Sono i legni ed una rete di Magnanelli in zona Cesarini a permettere invece agli ospiti di raddrizzare l’incontro, evitare la terza sconfitta nel torneo e contestualmente di scendere in graduatoria nella zona play-out.

Le redini della gara vengono subito prese in mano dai padroni di casa, che con Zira obbligano Santini agli straordinari nella prima frazione: l’estremo difensore della formazione di mister Farsi è provvidenziale nell’opporsi alla conclusione da distanza ravvicinata di Zira al 12’, ripetendosi in maniera efficace ancora su Zira, pericoloso stavolta su punizione. Gli errori di misura nei tentativi portati da Nunzi da una parte e Tonuzi dall’altra mandano le squadre al riposo col pallottoliere ancora vuoto.

La “sliding door” del confronto si materializza al quarto d’ora della seconda metà di gara: Di Nicola imbeccato da Nunzi non inquadra lo specchio da posizione privilegiata, e sul successivo capovolgimento di fronte l’attacco della Sangiustese sfocia nella rete che porta avanti i padroni di casa, timbrata dal solito Zira su assistenza di Rossi appena entrato. I locali, avanti 1-0, provano a cavalcare l’onda dell’entusiasmo e cercano subito a doppiare il colpo, nuovamente con Rossi protagonista il cui missile – con Santini fuori causa – centra la traversa. Ancora il montante a negare alla Sangiustese il raddoppio, con la sfera deviata da Lispi su cross dalla destra che si spegne sul legno. Sono i minuti finali a presentare il conto: disimpegno errato dei padroni di casa, Di Nicola recupera e calcia in porta, propiziando il tap-in di Magnanelli sulla respinta di Monti. E’ il gol del sospiro di sollievo per il Fabriano, e che riempe di rammarico il serbatoio della squadra di Possanzini.

Il Tabellino:

SANGIUSTESE – FABRIANO CERRETO 1-1 (0-0 p.t.)

SANGIUSTESE: Monti, Tomassetti, Stortini, Capodaglio, Monserrat, Iuvalè (78’ Doci), Cusimano, Merzoug (58’ Cheddira), Zira, Ercoli (80’ Tarulli), Tonuzi (55’ Rossi). All. Possanzini

FABRIANO CERRETO: Santini, Carnevali (74’ Gubinelli), Paoletti (46’ Crescentini), Pagliari, Stortini (78’ Gabrielli), Lispi, Barilaro, Nunzi (78’ Mulas), Mengali (53’ Montagnoli), Magnanelli, Di Nicola. All Farsi

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Morganti (AP), Fetai (MC)

RETI: 62’ Zira, 89’ Magnanelli