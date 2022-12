Promozione, il programma della quattordicesima giornata

In un quattordicesimo turno spaccato in due, le gare del sabato previste dal Girone A assumono i contorni di antipasto del piatto forte di giornata, che verrà servito domenica con due sfide di capitale importanza nell’economia della lotta per le prime posizioni. L’attenzione è senza dubbio catalizzata dalla sfida dello “Spadoni” di Montecchio tra la prima della classe K-Sport e l’Urbania, che insegue i biancorossi a tre lunghezze di distanza. Ma a destare parecchio interesse è anche il match in programma al “Magi” di Gabicce, dove i padroni di casa – che hanno intascato dieci punti nelle ultime quattro uscite – attendono la visita dei Portuali Ancona, sul gradino più basso del podio del girone e imbattuti in trasferta da due mesi. A completare il quadro domenicale, il confronto del Comunale di Chiaravalle, in cui una Biagio Nazzaro attualmente terzultima punta a progredire in graduatoria contro la Vigor Castelfidardo risalita fino ai piedi della zona play-off, grazie ai sei punti incamerati contro la capolista Montecchio e la Cagliese.

Nella giornata di sabato, il Moie è impegnato davanti ai suoi tifosi contro la Fermignanese chiamata a svoltare fuori casa, togliendosi la maglia nera di peggior squadra nel rendimento esterno (due punti in sei partite), mentre l’Osimo Stazione proverà ad approfittare della palese apnea di un S.Orso reduce da tre k.o. consecutivi. Nella zona bassa della classifica, la Cagliese penultima chiede strada all’Olimpia Marzocca, così come il fanalino di coda San Costanzo va all’assalto del Villa San Martino. Nel Girone B, la Passatempese caricata dal doppio 2-1 rifilato a Monticelli e Palmense ospita il Grottammare, ghiotta occasione per imprimere una decisa accelerata in classifica e staccarsi ulteriormente dalla zona calda.



GIRONE A:

sabato 10 dicembre, ore 14.30:

Moie Vallesina – Fermignanese

Cagliese – Olimpia Marzocca

San Costanzo – Villa San Martino

S.Orso – Osimo Stazione

Atletico MondolfoMarotta – Valfoglia (ore 17.30)

domenica 11 dicembre, ore 14.30:

Biagio Nazzaro – Vigor Castelfidardo

Gabicce Gradara – Portuali Ancona

K-Sport Montecchio – Urbania

Riposa: Ilario Lorenzini Barbara

GIRONE B:

sabato 10 dicembre, ore 14.30:

Passatempese – Grottammare

Trodica – Monterubbianese

Monturano – Palmense

Matelica – Castel di Lama

Corridonia – Casette Verdini (ore 15)

Futura 96 – Atletico Centobuchi (ore 15)

Cluentina – Civitanovese (ore 17)

domenica 11 dicembre, ore 14,30:

Potenza Picena - Monticelli

Riposa: Aurora Treia