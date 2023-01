Le altre di Promozione: Moie corsaro a Marzocca, la Passatempese blocca il Monturano

Un guizzo finale di Marini regala i tre punti al Moie Vallesina, che per effetto della seconda affermazione esterna in campionato (la prima risalente a metà ottobre a San Costanzo) sale nella prima metà della graduatoria. Ancora a secco il Marzocca, a cui non basta una prova coraggiosa per muovere una classifica che resta deficitaria. Nella prima frazione meglio i padroni di casa, che spingono alla ricerca di un’affermazione che al Comunale manca da metà novembre ed in apertura vanno vicini al gol con Felicissimo, mentre nella ripresa il forcing del Moie costringe Giovagnoli a superarsi su Madonna. Negli ultimi venti minuti l’Olimpia ancora pericolosa con Canulli e Paolini, ma sul filo di lana la zampata di Marini permette alla squadra di Rossi di festeggiare.

Reti bianche invece nel big match del Girone B tra Passatempese e Monturano Campiglione, coi padroni di casa che allungano ulteriormente la striscia di risultati utili (tre vittorie e tre pareggi nelle ultime sei partite disputate) e gli ospiti che escono indenni dal “Gallo” tornando a fare punti dopo lo scivolone dello scorso turno, sul campo del Matelica. Primi 45’ che vedono i gialloblù pericolosi con le iniziative di Ferreyra, sul quale al 24’ Isidori risponde provvidenzialmente. Gara che si mantiene interessante nella ripresa, con Storani vicino alla rete a metà tempo, e sale di tono nel quarto d’ora finale: gol annullato a Moretti che poco dopo raggiunge anzitempo gli spogliatoi (espulso per proteste) seguito da Maraschio (doppia ammonizione), quindi palo di Petruzzelli, ma il punteggio non si sblocca.

I Tabellin i :

OLIMPIA MARZOCCA-MOIE VALLESINA 0-1 ( 0-0 p.t.)

OLIMPIA MARZOCCA: Giovagnoli, Asoli, Breccia, Arsendi, Montanari, Tomba, Abbruciati, Tonucci (74’ Rossi), Canulli, Pigini, Felicissimo (63’ Santi Amantini). All. Giuliani

MOIE VALLESINA: Cerioni, Gregorini, Giampaoletti, Carboni, Balducci, Marini, Madonna (68’ Cercaci), Costantini, Api (63’ Ruggeri), Berardi (83’ Mosca), Rossetti (80’ Pandolfi). All. Rossi

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Bertuzzi (FM), Santucci (MC)

RETE: 85’ Marini

PASSATEMPESE-MONTURANO 0-0

PASSATEMPESE: Strappini, Esposito, Polidori, Maraschio, Montesi, Mandolini, Catena (82’ Simoncini), Zannini, Storani (77’ Nemo), Martiri (77’ Stortoni), Ferreyra (82’ Mihaylov). All. Menghini

MONTURANO CAMPIGLIONE: Isidori, De.Carolis, Muzi, Islami (59’ Santarelli), Finucci, Ferri (58’ Viti), Frascerra, Petruzzelli, Moretti, Bracalente (77’ Di Gennaro), Domi (66’ Venanzi). All. Cetera

ARBITRO: Pasqualini (MC)

ASSISTENTI: Bellagamba (MC), Bruscantini (MC)