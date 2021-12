Fermignanese, la firma di Pagliardini nel blitz a Passatempo

Ritorno al successo per la Fermignanese, che ad Osimo ottiene la prima vittoria nel mese di dicembre chiudendo in bellezza il 2021. Ne fa le spese una Passatempese in formazione rimaneggiata (priva di Maraschio, Zoli, Magi, Esposito e dei Mezzanotte) che frema ancora dopo la sconfitta nel derby con l’Osimana uscendo dalla zona play-off.

Dopo un acuto degli ospiti, andati in gol con Bruscia fermato dal guardalinee in posizione di fuorigioco, sono stati i padroni di casa a creare maggiore volume di gioco, cominciando con una ghiotta occasione di Pigliacampo sventata da Cleri sulla linea di porta e da Ponzoni provvidenziale sulla ribattuta. Ma l’atteggiamento offensivo dei gialloblu ha comunque concesso spazi e ripartenze alla Fermignanese. Un capovolgimento di fronte ha fruttato così, al 29’, il tiro della bandierina da cui è scaturito il gol partita: corner di Sarout ed inzuccata in tuffo di Pagliardini per la rete dell’1-0. Prima del riposo, i pesaresi si sono affacciati ancora dalle parti di Campana con Bruscia (bravo Campana a respingere di piede) e Sarout che ha mancato il bersaglio per una questione di centimetri, sudando poi freddo per un contatto in area tra Labate e Pigliacampo che l’arbitro Denti decide di non sanzionare.

Meno emozioni nella ripresa, il cui tema tattico resta invariato: Passatempese a spingere alla ricerca del pareggio, Fermignanese pericolosa in contropiede con Campana che mette un paio di pezze importanti negando il raddoppio a Bruscia e Pagliardini. La formazione di Teodori è diligente nel contenere il generoso, ma sterile forcing dei gialloblu, che nei minuti conclusivi confezionano la palla gol più importante (conclusione di Della Rossa – appena entrato – da fuori area che sfiora il palo della porta difesa da Ponzoni ed esce) ma non riescono ad evitare la sconfitta.

Il Tabellino:

PASSATEMPESE - FERMIGNANESE 0-1 (0-1 p.t.)

PASSATEMPESE: Campana, Mercanti, Iannaci, Mandolini, Nemo, Stortoni, Pigliacampo (71’ L. Agostinelli), Martiri (84’ Della Rossa), Capomagi (56’ Renzini), M. Agostinelli (84’ Papa), Ferreyra (80’ Pieroni). All. Busilacchi

FERMIGNANESE: Ponzoni, Mariotti, Labate, Bacciardi, A. Patarchi, Bozzi, Cleri, Marzoli, Sarout (67’ Gori), Pagliardini (91’ A.Patarchi), Brusca (84’ Hoxha). All. Teodori

ARBITRO: Denti (PU)

ASSISTENTI: Beldomenico (Jesi), Zela (AN)

RETE: 29’ Pagliardini